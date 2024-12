Basketballstar Janis Timma (32) wurde tot in Moskau gefunden

Es sind erschütternde Nachrichten für die Sportwelt: Janis Timma ist im Alter von nur 32 Jahren gestorben. Der lettische Basketballspieler wurde am Dienstagmorgen vor dem Eingang eines Wohnhauses im Zentrum von Moskau leblos aufgefunden. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS bestätigten die alarmierten Rettungskräfte den Fund seiner Leiche. Als Todesursache wird vorläufig von Suizid ausgegangen – abgeschlossen sind die Ermittlungen jedoch noch nicht.

Wie das Newsportal berichtet, wurde neben seinem Körper sein Handy gefunden – auf dem sich eine Nachricht seiner Ex-Frau, der ukrainischen Sängerin Anna Sedokova, befand. Die Trennung von ihr soll den 32-Jährigen schwer getroffen haben. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte er in letzter Zeit emotionale Botschaften und Videos, in denen er über seine verletzten Gefühle sprach. Sein lettischer Landsmann und NBA-Star Kristaps Porzingis reagierte schockiert auf die Nachricht und schrieb auf X: "Oh nein, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist." Später fügte er hinzu: "Bitte, lasst uns aufeinander aufpassen. Ruhe in Frieden, JT."

Janis begann seine Profikarriere 2008 bei ASK Riga, nachdem er aus den Jugendmannschaften des Vereins hervorgegangen war. Obwohl er 2013 von den Memphis Grizzlies in der NBA gedraftet wurde, spielte er nie in der nordamerikanischen Liga. Stattdessen feierte er in Europa große Erfolge – stand bei Top-Klubs wie Baskonia, Olympiacos Piräus, Khimki Moskau und UNICS Kazan unter Vertrag und absolvierte fast 100 Spiele in der EuroLeague.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janis Timma im August 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Janis Timma, Basketballspieler

Anzeige Anzeige