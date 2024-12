So besinnlich verbringen die Realitystars das Fest der Liebe

Wie feiern die Realitystars eigentlich Weihnachten? Diese VIPs plaudern bei den Reality Awards exklusiv gegenüber Promiflash Details über ihre Pläne aus. "Ich feiere Weihnachten immer mit der Familie", betont Are You The One-Bekanntheit Lukas Baltruschat (30). Für Lukas steht am Fest der Liebe die Verwandtschaft an erster Stelle: "Meine Tochter ist bei uns, es gibt eine Bescherung, auch mit meinen Geschwistern." Der Ex-Freund von Chiara Fröhlich (27) lässt sich von dem üblichen Weihnachtsstress nicht beeindrucken, für ihn sei alles ganz entspannt.

Auch bei Lisa Mieschke hat die Familie oberste Priorität. "Jedes Jahr bin ich bei meinen Eltern zu Hause, mit meinem Bruder, und da freue ich mich auch schon sehr drauf", betont sie strahlend. Für sie stehen auch nach Weihnachten tolle Pläne an: In das neue Jahr startet sie gemeinsam mit Leyla Lahouar (28). Für Melody Haase (30) zählt ein Familienmitglied an Weihnachten besonders doll. "Oma zu besuchen ist ganz wichtig", betont sie auf die Frage nach ihren Plänen für die Feiertage. Sie erzählt, dass ihre Oma in einer WG für Demenzkranke wohnt und die Familie daher an Berlin gebunden sei.

Reality-Sternchen Eva Benetatou (32) machte erst Anfang Dezember eine Trennung von Dennis Kessmeyer durch. Die beiden hatten über 14 Monate lang eine On-off-Beziehung, bis sich der Unternehmer ein weiteres Mal von ihr trennte. "Zwischen uns hat es einfach nicht funktioniert. Wir gehen getrennte Wege und das ist okay so", betont die 32-Jährige exklusiv gegenüber Promiflash. Für sie stehen die Festtage trotzdem im Zeichen der Liebe. "Ich habe sehr viel Liebe bei mir zu Hause [...] ich genieße die Zeit." Die Festtage verbringt sie, so wie jedes Jahr, mit ihrem Sohn und ihrer Familie. Für das neue Jahr wünscht sich die Mutter dann einen Neuanfang, wie sie im Interview betont.

