Frisch getrennt: So geht es Neu-Single Evanthia Benetatou

Evanthia Benetatou (32) ist nicht länger mit Dennis Kessmeyer zusammen. Noch vor wenigen Wochen hatten das Reality-Sternchen und ihr damaliger Partner schwer verliebt gewirkt. Doch vergangenen Samstag bestätigte die Mutter eines Sohnes ihre Trennung von dem Unternehmer. Im Rahmen der Reality Awards wollte Promiflash von Evanthia wissen, wie es ihr mit der aktuellen Situation geht und ob sie schon bereit ist, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. "Ich sage immer, dass das Leben Überraschungen mit sich bringt und man weiß nie, wie schnell man wieder glücklich werden kann oder in einer Beziehung ist. Für mich ist aktuell die Liebe an zweiter Stelle und ich bin auch sehr glücklich, single zu sein", berichtete sie.

Wie es genau zur Trennung von Evanthia und Dennis kam, möchte der Realitystar allerdings für sich behalten. Promiflash verriet sie dennoch: "Zwischen uns hat es einfach nicht funktioniert. Wir gehen getrennte Wege und das ist okay so." Erst im September dieses Jahres hatte die 32-Jährige gegenüber RTL bestätigt, dass sie ihrer Liebe mit Dennis noch eine zweite Chance gegeben habe.

Evanthia und Dennis hatten knapp 14 Monate lang eine On-off-Beziehung geführt. Letzterer äußerte sich bereits gegenüber Bild zum missglückten Zweitversuch. "Schon beim letzten Mal habe ich mich von Eva getrennt – und jetzt eben auch. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wer sich von wem trennt. Für mich ist das nicht wichtig, aber ich habe es getan", erklärte er. Die Schuld der gescheiterten Beziehung sehe er nicht bei sich, wie Dennis klarstellte: "Ich habe alles gegeben und habe mir nichts vorzuwerfen." Auch er wollte sich nicht zu den genauen Gründen für die Trennung äußern.

Anzeige Anzeige

Instagram / denniskessmeyer Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer

Anzeige Anzeige

Instagram / denniskessmeyer Eva Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

Anzeige Anzeige