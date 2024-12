Evanthia Benetatou wünscht sich einen Neuanfang für 2025

Evanthia Benetatou (32) hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Unter anderem feierte sie ihr Liebescomeback mit Dennis Kessmeyer, doch auch der zweite Beziehungsanlauf der beiden ging in die Brüche. Außerdem stieg sie beim Promi-Box-Event Fame Fighting in den Ring und nahm ihre Auswanderung in Angriff. Bei den Reality Awards plauderte die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit Promiflash darüber, was sie sich für das Jahr 2025 wünscht: "Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, dass ich wirklich meine Auswanderung umsetzen kann, so wie ich mir das vorstelle und ich einfach einen Neuanfang machen kann. Alles andere ergibt sich."

Das Auswandern ist ein lang gehegter Wunsch der Beauty. Den ersten Schritt in diese Richtung hat sie auch schon getan: Im August verkündete die Influencerin auf Instagram, dass sie Deutschland den Rücken gekehrt hat. "Es ist endlich an der Zeit, unseren neuen Lebensabschnitt mit euch zu teilen", schwärmte sie und erklärte: "Vor einem Monat verließen wir Deutschland und flogen nach Dubai. Ich nahm unsere Zukunft in die Hand und nun sind wir offiziell UAE Residents." Für ihren Fame Fighting-Kampf gegen Emmy Russ (25) kehrte Eva allerdings vorerst nach Deutschland zurück, betonte aber, nicht in Deutschland bleiben zu wollen.

Die Auswanderung ist allerdings für alle Beteiligten ein großer Schritt: Eva hat gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Chris Broy (35) ihren Sohn George. Während Eva und ihr Sprössling sich ein neues Leben in einem fremden Land aufbauen, möchte Chris allem Anschein nach in Deutschland bleiben. "Er wusste, dass das passieren wird, und wir waren auch täglich im Austausch, als ich dann in Dubai mit dem Kleinen war. Er steht da komplett hinter", betonte Eva vor einigen Monaten auf Instagram und ergänzte: "Seine Aussage war, solange es dem Kleinen gut geht und es besser ist für den Jungen, steht er da auch komplett hinter."

gbrci / Future Image / ActionPress Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Eva Benetatou im Juli 2023

