Christian Neureuther zeigt sich trotz Rosis (72) Tod dankbar

Christian Neureuther (75) hat in einem bewegenden Interview über die Weihnachtszeit ohne seine geliebte Frau Rosi Mittermaier (✝72) gesprochen. Die ehemalige Skirennläuferin, die am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren verstarb, hinterlässt eine große Lücke in seinem Leben. "Rosi ist sowieso nie weg gewesen, sie ist immer da", erklärte Christian gegenüber Bild. Er schilderte, dass er und seine Familie die Feiertage weiterhin so verbringen, wie sie es einst gemeinsam mit Rosi taten. Ein besonderer Stern über der Weihnachtskrippe symbolisiere dabei die Zusammenkunft der ganzen Familie. Die Erinnerungen an Rosi würden vor allem in den Erzählungen ihrer Enkelkinder weiterleben.

Auch wenn er sich tapfer gibt, bleibt der Schmerz über den Verlust seiner großen Liebe ein fester Bestandteil seines Lebens. Christian erklärte, dass ihn Disziplin und Stärke, die er aus seiner Zeit als Leistungssportler kennt, zwar nach außen aufrecht halten würden, doch seien die Emotionen oft überwältigend. Für den ehemaligen Skirennläufer ist jedoch die Dankbarkeit ein großer Anker in seiner Trauer. "Es ist schön, wenn man so ein unglaubliches, reiches Leben hatte", sagte er. Die Erinnerungen und die Zeit, die er mit Rosi verbringen durfte, seien ein Geschenk, aus dem er bis heute Kraft schöpfe.

Rosi Mittermaier, die eine Ikone des Skisports war, prägte nicht nur das Leben ihres Ehemanns, sondern auch das ihrer vielen Fans und ihrer Familie. Privat beschrieb man sie als liebevolle Mutter, Großmutter und warmherzige Persönlichkeit, die stets ein offenes Ohr für andere hatte. Christian und Rosi waren über fünf Jahrzehnte ein echtes Traumpaar, das mit einem Leben zwischen Sport und Familie erfolgreich jonglierte. Gerade in den besinnlichen Tagen erinnert sich Christian daher gerne an die gemeinsamen Momente und fühlt sich Rosi besonders nah, wenn ihre Enkel mit strahlenden Augen von ihrer Oma erzählen.

Getty Images Christian Neureuther, Ehemann der verstorbenen Rosi Mittermaier

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016