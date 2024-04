Christian Neureuther gab Rosi ein Versprechen vor ihrem Tod

Christian Neureuther (74) und Rosi Mittermaier (✝72) hatten eine Abmachung. Am 4. Januar 2023 war die ehemalige Skirennläuferin gestorben. Im Film "Rosi Mittermaier und Christian Neureuther – Eine unsterbliche Liebe", spricht der Witwer über seine Frau und die letzten Momente, die das Paar miteinander teilte. Er verriet unter anderem, dass er ihr ein Versprechen geben musste: "Das, was mich antreibt, ist letztlich das, was ich mit der Rosi besprochen habe. Weiterzuleben. Die Rosi wollte, dass wir nicht zurückschauen. Sie wollte nicht, dass wir traurig sind, sondern dass es weitergeht."

Der 74-Jährige gibt zu, dass es nicht leicht sei, seinem Versprechen treu zu bleiben. Der Skirennläufer spricht offen über seine Trauer: "Vieles ist bedrückend. Wenn man jede Sekunde gerne jemanden an seiner Seite hätte. Es gibt traurige Momente, aber du musst realistisch sein. Es ist nicht mehr änderbar, ich darf nicht zurückschauen. Ich muss es akzeptieren." Christian habe Rosi in den letzten Stunden beigestanden. "Diese Begleitung war unheimlich wertvoll. Das Intimste und Schönste, dem Menschen, dem es schlecht geht, alles zu geben, was man geben kann", erklärt er.

Nicht nur Christian – auch ihr gemeinsamer Sohn, Felix Neureuther (40), vermisst seine Mutter. Rund zwei Monate nach Rosis Tod gab er ein Interview, in dem er über seinen Verlust und den Schmerz sprach. "Wir alle werden Mama immer im Herzen tragen. Aber das Leben muss weitergehen", erklärte er gegenüber Bild. Bereits damals betonte Felix, dass dies Rosis Wunsch gewesen sei.

Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier im Jahr 2018

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016

