Erster Traummann rechnete nicht mit "Sturm der Liebe"-Erfolg

Gregory B. Waldis (57), der als Alexander Saalfeld in der allerersten Staffel von Sturm der Liebe den Protagonisten verkörperte, blickt auf die Anfänge der beliebten Telenovela zurück. Seit nunmehr 20 Jahren ist die Serie ein fester Bestandteil des Nachmittagsprogramms der ARD und hat einen festen Platz im Herzen ihrer Zuschauer. Beim Pressetermin zum Jubiläum sprach Gregory mit Promiflash über den überraschenden Erfolg: "Nee, hätte ich nicht gedacht. Dass sie gesagt haben: 'Wir machen weiter', das war auch erst nach der 100. Folge klar", erinnerte sich der Schauspieler. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Geschichte nach der Hochzeit des ersten Liebespaares zu beenden – ganz nach dem Vorbild brasilianischer Telenovelas.

Im Laufe der Jahre kehrte Gregory immer wieder für kleinere Gastauftritte an den Fürstenhof zurück, zuletzt im September 2018 in der 14. Staffel. Doch könnte sich der Schauspieler vorstellen, erneut dauerhaft in "Sturm der Liebe" mitzuwirken? Im Interview ließ er durchblicken, dass er dafür offen wäre, sofern es die Storyline hergebe: "Ja, wenn es passt." Eine feste Rückkehr scheint also nicht ausgeschlossen, was eingefleischte Fans der Serie sicherlich freuen würde.

Nach seiner Zeit bei "Sturm der Liebe" zog es Gregory zunächst weiter vor die Kamera. Er spielte in diversen Serien, unter anderem bei Rote Rosen, mit. In den vergangenen Jahren war der gebürtige Schweizer allerdings nicht mehr regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Stattdessen widmete sich der Schauspieler vermehrt seiner Leidenschaft für die Fotografie, die ihn schon seit Kindheitstagen begleitet. "Mein Vater war auch schon Fotograf und hat mir viel beigebracht", erklärte er dazu im Interview. Mittlerweile arbeitet Gregory hauptsächlich in der Porträtfotografie, bleibt der Bühne aber treu: "Derzeit spiele ich aber wieder am Theater. Und wenn sich wieder eine schöne Rolle vor der Kamera auftut, drehe ich auch gerne wieder." Wer Gregory wieder live erleben wollte, hätte bis Ende Oktober im Zimmertheater Heidelberg die Gelegenheit.

IMAGO / Eventpress Gregory B. Waldis, Schauspieler

IMAGO / Plusphoto Gregory B. Waldis im Jahr 2006

Getty Images Gregory B. Waldis, Schauspieler