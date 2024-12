Melissa Deines bekommt zweites Kind mit Fußballer Robin Hack

Robin Hack und Melissa Deines haben bereits ein gemeinsames Kind. Nun verkünden der Spieler von Borussia Mönchengladbach und die Beauty den nächsten Familienzuwachs. In einem niedlichen Video auf Instagram teilen sie ihren Fans mit, dass ein weiteres Baby im Anmarsch ist. In dem Clip trägt ihr gemeinsamer Sohn einen Pullover, auf dem "Bester Bruder" steht. Gemeinsam schauen sich die drei Ultraschallfotos ihres kleinen Wunders an, die die schöne Neuigkeit verraten. Zu dem Video schreibt die werdende Zweifachmama voller Stolz: "Unser Team wächst!"

Über die Baby-News freuen sich nicht nur Robin und Melissa. Auch Laura Maria Rypa (29) schwärmt in den Kommentaren des Posts: "Oh mein Gott, ja! Glückwunsch!" Gratulation kommt auch von der Mannschaft des Profisportlers. "Alles erdenklich Gute an eure kleine Familie", schreibt der offizielle Account von Borussia Mönchengladbach. Auch Spielerkollege Julian Weigl (29) richtet dem Pärchen seine Glückwünsche aus und hinterlässt Herz-Emojis unter dem Video.

Das erste Kind des Mittelfeldspielers und der Social-Media-Bekanntheit ist im November ein Jahr alt geworden und hört auf den Namen Ameo. Obwohl der Wonneproppen noch ziemlich klein ist, ist er ein Stammgast im Stadion der Borussia. Wie seine Mutter häufig im Netz teilt, war er schon mehrfach auf der VIP-Tribüne zu Gast, als sein Vater auf dem Platz stand. Zu einem niedlichen Bild aus dem Borussia-Park schrieb Melissa zuletzt: "Wir unterstützen Papa!"

Instagram / melissadeines Melissa Deines im Dezember 2024

Instagram / melissadeines Melissa Deines, ihr Partner und ihr Kind im Dezember 2023

