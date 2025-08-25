Brenda Edwards rührt mit Hommage an verstorbenen Sohn Jamal

Brenda Edwards (56) hat ihrem verstorbenen Sohn Jamal Edwards (†31) anlässlich seines 35. Geburtstags eine rührende Hommage gewidmet. Der Unternehmer und DJ verstarb im Jahr 2022 im Alter von nur 31 Jahren. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von ihrem Sohn, der auf dem Foto eine schwarze Kappe trägt und in die Ferne schaut. In ihrem emotionalen Beitrag schrieb Brenda, dass sie an seinem ersten Geburtstag mit ihm den Notting Hill Carnival besucht hatte und nun, da der diesjährige Karneval auf seinen Geburtstag fiel, diesen zusammen mit ihrer Tochter Tanisha "in seinem Sinne" feiern würde. "Ich werde dir zu Ehren tüchtig feiern, mein wunderschönes Baby. Ich liebe dich, Jamal, jetzt und für immer", fügte sie hinzu.

Brendas Anhänger reagierten zahlreich auf ihren Beitrag und drückten ihre Unterstützung und ihr Beileid aus. Viele Kommentatoren schickten blaue Herz-Emojis und wünschten der Familie Kraft. Ein Follower schrieb: "Ich denke an dich und deine Familie. Mögen die fröhlichen Erinnerungen an Jamal dir Trost spenden, während du seinen himmlischen Geburtstag feierst." Andere Kommentare erinnerten ebenfalls an Jamals einflussreichen Geist und zeigten, wie sehr er sowohl seiner Mutter als auch seinen Fans fehlt.

Bereits zuvor hatte Brenda offen über den schweren Verlust gesprochen. In der Talkshow "Loose Women" erzählte die Sängerin, dass sie nach Jamals Tod das gemeinsame Haus verlassen habe. "Es war ein helles Haus, in dem wir alle zusammen lebten, aber nach seinem Tod schien es plötzlich wirklich dunkel und düster", erinnerte sich Brenda. Besonders für ihre Tochter Tanisha sei die Situation schwer gewesen. "Tanisha hatte das Gefühl, ihren Bruder überall im Haus zu sehen", berichtete die Musikerin weiter.

Instagram / jamaledwards Jamal Edwards und seine Mutter Brenda Edwards

Instagram / brendaedwardsglobal/ Jamal Edwards, DJ

Getty Images Brenda Edwards, 2025