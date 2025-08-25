Festnahme: Norman Reedus' Sohn plädiert auf nicht schuldig

Norman Reedus' (56) Sohn Mingus (25), das gemeinsame Kind des Schauspielers mit Helena Christensen (56), sorgte erneut für Schlagzeilen, als er vor einem Gericht in Manhattan erschien. Anlass war ein Vorfall, bei dem der 25-jährige Model-Sohn beschuldigt wird, eine 33-jährige Frau – offenbar seine Freundin – angegriffen zu haben. Die Polizei war zu einer Wohnung in New York City gerufen worden, nachdem es eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben hatte. Der Frau wurden dabei Verletzungen an Hals und Bein zugefügt, die sie ins Krankenhaus führten. Mingus wurde festgenommen und später wegen insgesamt fünf Vergehen angeklagt, darunter Körperverletzung und Belästigung. Vor Gericht plädierte er auf nicht schuldig.

Zu seiner Verteidigung äußerte sich seine Anwältin Priya Chaudhry: "Die Anklage beruht auf Vergehen, die kaum schwer wiegen, das spricht Bände." Sie betonte außerdem, dass der Richter Mingus ohne Kaution freigelassen habe. Laut ihrer Aussage sei die Entscheidung des Gerichts ein klares Signal seines Vertrauens in Mingus’ Unschuld, die sich bald herausstellen werde. Berichten zufolge war auch Mingus selbst derjenige, der den Notruf absetzte, nachdem die Frau eine große Menge an Schlaftabletten eingenommen haben soll. Das Model habe ihre Beziehung beendet, bevor dieser dramatische Vorfall eskalierte. Die Frau selbst äußerte später vor der Presse, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mingus mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits im Jahr 2021 war er während des San Gennaro Festivals in New York wegen eines Angriffs auf eine andere Frau festgenommen worden. Damals bekannte er sich schuldig zu ordnungswidrigem Verhalten und konnte die Situation außergerichtlich klären. In den letzten Jahren trat Mingus immer häufiger ins Rampenlicht, oft begleitet von Schlagzeilen, die seinem berühmten Vater Sorgen bereiten könnten. Norman, bekannt für seine Rolle in der Serie The Walking Dead, sowie seine Ex-Partnerin Helena, ein früheres Supermodel, haben sich bislang nicht zu den Anklagen ihres Sohnes geäußert.

Getty Images Norman Reedus und sein Sohn Mingus

Getty Images Diane Kruger, Norman Reedus, seine Mutter und sein Sohn Mingus bei der Verleihung

Getty Images Mingus Reedus, Model

