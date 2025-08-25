Mike und Leyla Heiters Hochzeit wird viel teurer als gedacht

Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrem großen Tag: Die beiden Reality-TV-Stars planen eine viertägige Traumhochzeit in Italien, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Leyla erklärt in ihrer Instagram-Story, dass die Vorbereitungen in vollem Gange sind, zeigt sich jedoch auch nervös. "Ich habe ein bisschen Angst, ob am Ende alles so wird, wie wir es uns vorgestellt haben", verrät sie ihren Fans. Das Event, das riesig ausfallen soll, umfasst unter anderem ein spektakuläres Blumenarrangement mit über 20.000 Blumen.

Die großen Pläne haben aber auch ihren Preis, wie Leyla ebenfalls offen zugibt. "Die Hochzeit ist viermal so teuer geworden, als wir uns dachten", plaudert die Braut in spe ehrlich aus. Trotz der explodierenden Kosten scheint sie sich sicher zu sein, dass die Investition sich lohnen wird: "Ich denke, jeder Cent wird sich am Ende gelohnt haben." Die Gäste dürfen sich laut Leyla auf ein Erlebnis freuen, das sich wie ein Urlaub anfühlen soll.

Eine Person wird auf dem großen Fest allerdings fehlen: Mikes Tochter Aylen. Der Realitystar hatte bereits zuvor in seiner Instagram-Story offenbart, dass sein Kind bei dem großen Fest nicht anwesend sein wird. "Meine Tochter wird nicht bei meiner Hochzeit sein", stellte Mike klar. Auch die Gründe dafür legte der Bräutigam offen: "Der Bezug ist nicht so, wie er sein sollte, da wir in den letzten Jahren viel zu wenig Kontakt hatten", erklärte er. Gemeinsam mit Ex-Partnerin Elena Miras (33) habe er entschieden, dass Aylen besser nicht teilnehmen sollte.

IMAGO / Future Image Mike und Leyla Heiter, 2024

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

TikTok / leylaheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juli 2025