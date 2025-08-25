Für Dschungel: Eva Benetatou sagte "Prominent getrennt" ab

Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Eva Benetatou (33) in der kommenden Dschungelcamp-Staffel mit von der Partie sein könnte – nun bringt ein Insider aus ihrem engeren Kreis Licht ins Dunkel. Gegenüber Promiflash bestätigt die Quelle, dass die Reality-TV-Bekanntheit tatsächlich in den australischen Urwald einziehen soll. Eine offizielle Stellungnahme von RTL steht zwar noch aus, doch nach Angaben des Informanten soll Evas Teilnahme bereits "100 Prozent sicher" sein. So sicher, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin dafür sogar einen anderen TV-Auftritt geopfert haben soll.

Wie der Insider verrät, habe Eva für den Dschungelcamp-Deal ihre geplante Teilnahme an dem RTL-Format Prominent getrennt abgesagt. Dort hätte die 33-Jährige eigentlich an der Seite ihres Ex-Freundes Dennis Kessmeyer gegen andere prominente Ex-Paare um bis zu 100.000 Euro kämpfen sollen. Auf eine entsprechende Anfrage von Promiflash zu ihrem Rückzieher reagierte Dennis, der sich gerade im Urlaub auf Mallorca befindet, bislang noch nicht.

Der Einzug von Eva in den Dschungel dürfte auf jeden Fall für einige Schlagzeilen sorgen. Besonders wegen ihrer Verbindung zu Kampf der Realitystars-Gewinner Serkan Yavuz (32), der ebenfalls als möglicher Kandidat im Gespräch ist. Die beiden hatten während Serkans Ehe eine Affäre – ein gemeinsames Aufeinandertreffen im Dschungelcamp würde garantiert für Zündstoff sorgen. Ob es tatsächlich zur viel spekulierten Lagerfeuer-Konfrontation kommen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Eva bereits in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars stark polarisierte.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Imago Unternehmer Dennis Kessmeyer, 2025

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar