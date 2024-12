OnlyFans-Berühmtheit Scarlet Vas und Stiefbruder sind Eltern

Das Baby ist endlich da! Die OnlyFans-Berühmtheit Scarlet Vas postet die süßen Neuigkeiten auf Instagram. Direkt aus dem Krankenhaus informiert sie die Fans über ihr Neugeborenes: "Unser Weihnachtswunder ist geboren. Frohe Weihnachten von unserer Familie an eure." Scarlet begrüßt ihr kleines Mädchen gemeinsam mit ihrem Stiefbruder Tayo Ricci. Beide lernten sich durch ihre Eltern kennen und lieben. Gemeinsam schlossen sie im vergangenen Jahr den Bund der Ehe auf einer Insel in Griechenland.

In den Kommentaren des Posts finden sich viele Glückwünsche. Einige Fans schreiben auch tiefgründigere Nachrichten: "Das ist die schönste und großartigste Erfahrung, die das Leben bieten kann." Ein anderer Follower ist total aus dem Häuschen: "Ihr seht so glücklich aus, ihr könnt so stolz auf euch sein!" Auch ihr Co-Star Takaya Honda aus der Soap "Neighbours" freut sich für die Eltern: "Herzlichen Glückwunsch, Leute."

Schon im vergangenen November ließ das außergewöhnliche Paar ihre Follower an der Schwangerschaft teilhaben. Im Netz postete die Schauspielerin ein Foto von sich und Tayo. Er hielt auf dem Bild ihren Bauch fest, um die Schwangerschaft zu signalisieren. Offensichtlich wird die Verkündung aber durch die Ultraschallbilder, die Scarlet in der Hand hält. Aufgrund der Beziehungsumstände musste die Influencerin mit viel Hass im Netz umgehen. Gegenüber news.au.com verriet sie ihre Gefühlslage: "Ich lese nicht wirklich unseren Kommentarbereich, aber wenn ich es tue, dann lache ich. Wir finden Trolle sehr unterhaltsam."

Instagram / tayoricci Scarlet Vas und Tayo Ricci mit ihrem Baby, Dezember 2024

Instagram / scarletvas Model Scarlet Vas mit ihrem Ehemann Tayo Ricci

