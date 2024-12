Nackedei-Drama bei Scarlet Vas' Hochzeit mit Stiefbruder

Die ehemalige "Neighbours"-Darstellerin Scarlet Vas hat verraten, dass sie bei ihrer Hochzeit im September letzten Jahres auf der griechischen Insel Mykonos eine peinliche Kleiderpanne erlebte. Die Australierin heiratete dort ihren Stiefbruder Tayo Ricci, mit dem sie nun ihr erstes Kind erwartet. Aufgrund des starken Windes dachten die Gäste, sie sei unten ohne, da ihr Kleid hochwehte und ihre Unterwäsche sichtbar wurde.

Gegenüber news.com.au erzählte Scarlet, dass ihr trägerloses Hochzeitskleid mit vielen Lagen zwar nicht durchsichtig war, aber der Wind dafür sorgte, dass die Schichten hochwehten und ihre Unterwäsche entblößt wurde. "Als ich den Gang entlangschritt, flog mein Schleier davon und das Kleid riss auf", berichtete sie. "Alle dachten, ich sei nackt zu meiner Hochzeit erschienen, aber es war nur der Wind." Scarlet und Tayo lernten sich als Teenager kennen und wurden später durch die Beziehung ihrer Eltern Stiefgeschwister – sie verliebten sich dennoch ineinander.

Scarlet wurde 2017 durch ihre Rolle als Polizistin Mishti Sharma in der australischen Serie "Neighbours" bekannt. Heute ist sie ein erfolgreicher OnlyFans-Star und teilt dort gemeinsam mit Tayo freizügige Fotos, die ihnen ein Vermögen einbringen. In dem Podcast "Uncensored" von Mario Adrion verriet sie: "Ich bin unter den Top 0,01 % bei OnlyFans. Letzten Monat habe ich fast 200.000 Dollar [189.753 Euro] verdient, und diesen Monat werde ich deutlich über 200.000 schaffen." Mit ihren 2,4 Millionen Followern auf Instagram und 6,2 Millionen auf TikTok genießt Scarlet ihr Leben in vollen Zügen, seit sie vor einigen Jahren nach Los Angeles gezogen ist.

Instagram / scarletvas Tayo Ricci und Scarlet Vas, 2023

Instagram / scarletvas Scarlet Vas und Tayo Ricci, Netzstars

