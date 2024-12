Englischer Fußballprofi (27) stirbt an seinem Geburtstag

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt kurz vor dem Jahreswechsel: Michael Newberry spielte erfolgreich für den nordirischen Erstligisten FC Cliftonville. Nun ist der englische Abwehrspieler jedoch ganz plötzlich verstorben – und das offenbar direkt an seinem heutigen Geburtstag. Auf X macht sein Fußballverein schweren Herzens die traurige Meldung seines Ablebens publik: "Der Cliftonville FC ist erschüttert über den plötzlichen Tod von Michael Newberry."

Des Weiteren heißt es in dem kurzen Statement: "Unser Beileid gilt Michaels Familie und Freunden sowie den vielen Mannschaftskameraden, mit denen er während seiner Karriere zusammengespielt hat, und den Fans, die von dieser herzzerreißenden Nachricht erschüttert und traurig sein werden." Auch seine Fans können es nicht fassen und trauern um Michael. "Ruhe in Frieden. Wir denken an deine Familie in dieser schweren Zeit", schreibt beispielsweise ein Unterstützer unter seinem letzten Post. Michael wurde nur 27 Jahre alt. Details zu seinem plötzlichen Tod gibt es bislang nicht.

Michael wurde in Newcastle, England, geboren. Passend dazu begann er seine sportliche Karriere auch bei Newcastle United als Jugendlicher. Unter den Trainern soll er damals mit seinem großen Talent direkt aufgefallen sein. Bis ganz nach oben zu den Profis schaffte er es allerdings nicht. Zuletzt spielte Michael seit Sommer des vergangenen Jahres beim FC Cliftonville. Zudem stand er für die U21-Nationalmannschaft Nordirlands auf dem Fußballfeld.

Anzeige Anzeige

Instagram / michaelnewberry97 Michael Newberry, britischer Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / michaelnewberry97 Michael Newberry, britischer Fußballspieler

Anzeige Anzeige