Joshua Malina und Melissa Merwins Scheidung ist nun durch

Joshua Malina (58) und seine Frau Melissa Merwin sind offiziell geschieden. Wie Gerichtsunterlagen zeigen, die nun People vorliegen, wurde vor wenigen Tagen eine Vereinbarung getroffen, die ihre Ehe rechtlich für beendet erklärt. Die Aufteilung des Vermögens sowie die Anwaltskosten werden gemäß der Einigung geregelt – über den Ehegattenunterhalt muss hingegen noch entschieden werden. Weitere Einzelheiten gehen aus den Dokumenten nicht hervor. Melissa reichte bereits vor fünf Monaten die Scheidung ein und gab "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an.

Joshua und Melissa waren seit 1996 verheiratet und bekamen zwei gemeinsame Kinder, die mittlerweile erwachsen sind: Avi und Daisy. Die genauen Umstände ihrer Trennung oder der Zeitpunkt der räumlichen Trennung wurden bisher nicht öffentlich gemacht. Auch äußerten sich der Schauspieler und seine Ex-Frau nicht persönlich zu ihrer Trennung nach 28 Jahren als Ehepaar. Böses Blut scheint es zwischen ihnen jedoch nicht zu geben, und selbst wenn, würde dazu eher nichts bekannt werden. In der Vergangenheit hielt das Paar seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Privat gilt Joshua, der vor allem durch seine Rollen in Serien wie "The West Wing" und "Scandal" bekannt ist, als eher bodenständiger Star, der Beruf und Familie gut miteinander verbinden konnte. In Interviews erwähnte der Schauspieler hin und wieder, wie wichtig ihm ein stabiles familiäres Umfeld sei, besonders während seiner langjährigen Karriere in Hollywood. Melissa trat in der Öffentlichkeit noch seltener auf und begleitete ihren einstigen Gatten kaum auf Events – sie zog es vor, ihr eigenes berufliches Umfeld als Maskenbildnerin unabhängig zu gestalten.

Getty Images Joshua Malina und Melissa Merwin, Ehepaar

Getty Images Joshua Malina, Schauspieler

