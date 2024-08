Joshua Malina und seine Frau Melissa lassen sich scheiden

Pech in der Liebe für Joshua Malina (58). Nach fast 28 Jahren Ehe hat seine Frau Melissa Merwin die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht. Das berichtet nun TMZ. In den Unterlagen nennt Melissa wohl "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Aus ihrer Ehe – ein Trennungsdatum ist jedoch nicht angegeben. Bislang hat sich keiner von beiden persönlich zu der Scheidung zu Wort gemeldet.

Joshua und Melissa hatten sich schon 1992 kennengelernt. Im Dezember 1996 gaben sie sich schließlich das Jawort. Seither führten der Serienstar und die Kostümdesignerin eine scheinbar glückliche Ehe – doch bis auf wenige gemeinsame Fotos in den sozialen Medien hielt der gebürtige New Yorker seine Liebste zumeist aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder.

Joshua Malina ist bereits seit den frühen 90er-Jahren erfolgreich in der Film- und Fernsehbranche unterwegs. Nach seinem College-Abschluss hatte es ihn zunächst für eine Rolle in dem Theaterstück "Eine Frage der Ehre" von Aaron Sorkin (63) an den Broadway gezogen, danach war er jedoch hauptsächlich auf der Mattscheibe zu sehen. Joshua schlüpfte unter anderem für Erfolgsserien wie Grey's Anatomy, Dr. House, The Big Bang Theory oder "Shameless" in verschiedenste Rollen.

Getty Images Schauspieler Joshua Malina im August 2017

Getty Images Joshua Malina und Melissa Merwin

