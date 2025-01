Thilo Mischkes Einstieg als ARD-Moderator sorgt für Kritik

Ende 2024 wurde bekannt, dass Thilo Mischke (43) die ARD-Sendung "ttt – titel, thesen, temperamente" als Moderator übernehmen wird. Die Neubesetzung stößt jedoch eher auf Unzufriedenheit als auf Begeisterung. Wie der Tagesspiegel berichtet, wandten sich etwa 100 Kulturschaffende, darunter Autoren, Musiker und Journalisten, in einem Brief an den Sender. Sie kritisieren die Besetzung und machen deutlich, dass sie eine Zusammenarbeit mit der Sendung und vor allem dem neuen Moderator ausschließen. Der Grund soll Thilos fehlende Reflexion kritischer Aussagen in zwei seiner Bücher sein. Die Werke "In 80 Frauen um die Welt" und "Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen" sollen sexistische Äußerungen enthalten, von denen er sich nie richtig distanzierte. "Deshalb sind wir bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung 'ttt – titel, thesen, temperamente' nachhaltig beschädigt wird", heißt es in dem Brief.

Die Unterzeichnenden berufen sich in ihrem Brief vor allem auf die Verantwortung der ARD, "aktiv gegen Sexismus einzutreten". Dazu hat sich der Sender mit der Unterzeichnung der Erklärung "Gemeinsam gegen Sexismus und sexuelle Belästigung" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2022 verpflichtet. Die in dem Schreiben versammelten Kritiker sind nicht die ersten, die Thilos Einsatz in der Sendung für nicht gut befinden. Das Format reagierte bereits auf die Anschuldigungen und erklärte in einem Statement via Instagram: "Wir nehmen eure Kritik ernst. Deswegen gibt es bereits seit Tagen Gespräche, um die Vorwürfe zu prüfen." Eine Entscheidung steht bisher aber nicht fest.

Thilo ist dem deutschen Fernsehpublikum sicher kein Unbekannter. Neben der Veröffentlichung seiner Bücher wirkte der Reporter auch schon an mehreren Dokumentationen für verschiedene Sender mit. So war er unter anderem in der Doku-Reihe "Unter fremden Decken – Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt" mit der Sexexpertin Paula Lambert (50) zu sehen. Für ProSieben produzierte der 43-Jährige unter anderem die Reihe "Uncovered" und war mehrere Jahre Teil des "Galileo"-Teams.

Anzeige Anzeige

Instagram / thilomischke Thilo Mischke im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / thilomischke Thilo Mischke, Reporter

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was haltet ihr von der Kritik an Thilo? Ich denke, die Kritik ist absolut gerechtfertigt. Als Journalist sollte er sich auch selbst hinterfragen. Ich finde, sie ist ein wenig übertrieben – Thilo ist ja trotzdem ein guter Moderator. Ergebnis anzeigen