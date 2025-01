Thilo Mischke wird nach Kritik wohl doch nicht ARD-Moderator

Mit der Ernennung von Thilo Mischke (43) als neuen Gastgeber des Kulturmagazins "ttt – titel, thesen, temperamente" hat sich die ARD keinen Gefallen getan. Nach einer massiven Kritikwelle berichtet die Süddeutsche Zeitung nun, dass der Journalist nicht mehr als Nachfolger für Max Moor eingesetzt werden soll. Demnach habe die Kontroverse um den einstigen ProSieben-Star zu Streitigkeiten zwischen der Führungsetage und der "ttt"-Redaktion geführt. Thilos Ernennung sei auf "wochenlangen internen Widerspruch" getroffen, den die Verantwortlichen erst ignoriert hätten. Die ARD hat die aktuellen Entwicklungen allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Zuvor unterzeichneten schon 100 Kulturschaffende einen offenen Brief gegen die Besetzung des 43-Jährigen als ARD-Moderator. Wie der Tagesspiegel berichtete, kritisierten darin unter anderem Autorin Margarete Stokowski, Aktivist Raúl Krauthausen und Podcasterin Anja Rützel, dass Thilo sich in früheren Projekten sexistisch geäußert habe. Besonders seine Bücher "In 80 Frauen um die Welt" und "Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen" seien kritisch zu betrachten. "Deshalb sind wir bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung 'ttt – titel, thesen, temperamente' nachhaltig beschädigt wird", erklärten sie in dem Brief.

Vor dem Shitstorm war Thilo vor allem für seine Reportagen bekannt, in denen er sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzte. Dabei wurde er sogar mit Preisen für die Formate "Rechts. Deutsch. Radikal." und "Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban" ausgezeichnet. Im Hinblick auf die aktuelle Debatte erhielt er kürzlich Unterstützung von seinem ehemaligen Arbeitgeber ProSieben. Auf X repostete der offizielle Account des Senders einen Kommentar, in dem es hieß: "Dass man jetzt wegen eines bekloppten Buches, das er vor 15 Jahren veröffentlicht hat, derart seine Eignung als Moderator von 'ttt – titel, thesen, temperamente' infrage stellt, [...] finde ich falsch."

ActionPress / Dave Bedrosian / Future Image Thilo Mischke, Autor

gbrci / Future Image / ActionPress Thilo Mischke im Studio bei Markus Lanz

