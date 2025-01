Nach Sophies Tod feiert Dario Wüthrich emotionales Comeback

Dario Wüthrich stand am 2. Januar vor einer emotionalen Herausforderung: Der Eishockeyspieler kehrte nur wenige Tage nach dem tragischen Tod seiner Lebenspartnerin Sophie Hediger (✝26), einer erfolgreichen Snowboarderin, aufs Eis zurück. Die 26-Jährige war kurz vor Weihnachten bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Wie das Schweizer Medium 20min berichtet, wurde Sophie beim Spiel gegen die SCL Tigers in Ambri mit einer Trauerfeier und einem emotionalen Moment auf dem Videowürfel geehrt. "Meine Familie und die Verwandten meiner geliebten Sophie werden mich unterstützen", hatte Dario noch vor der Partie erklärt. Die Fans hielten ein großes Plakat mit der Aufschrift "Die Kurve steht an deiner Seite. Forza Dario!" hoch, um ihrem Spieler Kraft zu schenken.

Trotz des Schicksalsschlags gelang Dario die Rückkehr aufs Spielfeld mit beeindruckender Stärke. Im Verlauf des Spiels zeigte er außergewöhnliche Leistungen und wurde nach Abpfiff sogar als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Neben seinen Teamkollegen schlossen ihn auch Spieler der gegnerischen Mannschaft mit tröstenden Umarmungen in ihre Gemeinschaft ein. Obwohl Ambri die Partie nicht für sich entscheiden konnte, fanden die Fans eine besondere Möglichkeit, Sophies Andenken zu ehren. Nach Spielschluss stimmten sie die Vereinshymne "La Montanara" an – ein Wunsch von Dario, der dieses Lied als perfekt für Sophie empfand, die in seinen Worten "sicher, wo sie auch ist, mitsingt".

Sophie war eine talentierte Snowboarderin, die über die Jahre viele Erfolge erreichte und eine enge Bindung zu ihrer Familie und ihrem Umfeld pflegte. Ihre Begeisterung für den Sport und ihre positive Art inspirierten viele Menschen. Dario und Sophie verband eine tiefe Liebe, basierend auf gegenseitigem Verständnis und der Leidenschaft für den Sport. In Interviews hatte Dario oft von ihrer Unterstützung geschwärmt und betont, wie wichtig sie für ihn sei. Dass er die Stärke fand, so kurz nach diesem Verlust wieder ins Rampenlicht zurückzukehren, zeigt nicht nur seine mentale Kraft, sondern auch, wie sehr ihre Erinnerung ihn antreibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehediger Sophie Hediger und ihr Freund Dario Wüthrich

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehediger Sophie Hediger im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige