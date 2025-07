Das ist Bill Kaulitz' Favorit bei "Prominent getrennt"

Bill Kaulitz (35), Sänger der Band Tokio Hotel, hat sich jetzt als großer Fan der RTL-Reality-Show Prominent getrennt geoutet. In einer neuen Folge des gemeinsamen Podcasts mit seinem Bruder Tom (35), "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", sprach der Musiker über seine Begeisterung für die aktuelle Staffel, die am 1. Juli auf RTL+ gestartet ist. "Mein Gott, ist es wieder gut! Also es ist wirklich alles dabei", schwärmte er. Ein Teilnehmer hat es ihm dabei besonders angetan: Jannik Kontalis. Er lobte den Make Love, Fake Love-Star als einen Mann mit Anstand, der "das da drin auch am allerbesten" mache.

Doch nicht nur Jannik, der Ex von Yeliz Koc (31), beeindruckte den Sänger – auch die Produktion der Show kam gut bei ihm an. "In der allerersten Folge lief gleich 'Bad Love' von Tokio Hotel", erzählte er stolz. Dass ein Song seiner Band Teil des Soundtracks war, freute ihn besonders. "Fand ich ganz toll, hat mir gut gefallen", verriet er im Podcast laut RTL. Die aktuelle Staffel zieht mit unerwarteten Wendungen und spannenden Ex-Konstellationen immer wieder breite Aufmerksamkeit auf sich.

Neben seiner Leidenschaft für Reality-TV gewährt Bill Kaulitz in seinem Podcast regelmäßig persönliche Einblicke. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom spricht er dort über ihr Leben zwischen Hollywood, Musik und Alltag. Mit Tokio Hotel ist er seit Jahren international erfolgreich – doch es ist gerade diese private, offene Seite, die ihn für viele so nahbar macht. "Prominent getrennt" ist für Bill offenbar die perfekte Unterhaltung inmitten seines turbulenten Alltags.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025