Fans begeistert: Prinzessin Kate verzichtet auf Handschuhe

Prinzessin Kate (43) hat bei ihrem jüngsten Besuch im Wellbeing Garden des RHS (The Royal Horticultural Society) am Colchester Hospital bewiesen, dass sie nicht vor harter Arbeit im Garten zurückschreckt. Der royale Überraschungsgast pflanzte "Catherine's Roses", eine ihr gewidmete Rosensorte, und sprach mit Anwesenden über die heilende Kraft der Natur. Dabei lehnte sie das Angebot, Handschuhe zu tragen, mit den Worten ab, sie wolle "die Erde spüren", berichtet Hello Magazin. Ihre nahbare Art löste Begeisterung aus, nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien. "Sie hat keine Angst, sich schmutzig zu machen, sie ist mutiger und bereit, exotische Speisen zu probieren, sie liebt Sport, sie ist die coolste Frau überhaupt!", schrieb ein Fan. Ein anderer lobte Kate ebenfalls und sagte, er könne es kaum abwarten, bis Kate seine Königin ist.

Der Besuch im Krankenhaus beinhaltete auch einen besonders emotionalen Moment: Kate, die selbst mit einer Krebserkrankung kämpfte und sich mittlerweile in Remission befindet, sprach mit Patienten über die Herausforderungen während und nach der Behandlung. Dabei teilte sie offen ihre eigenen Erfahrungen und betonte, wie wichtig Unterstützung und Gemeinschaft in dieser Lebensphase seien. "Es ist eine lebensverändernde Erfahrung, nicht nur für die Patienten, sondern auch für ihre Familien", erklärte sie in bewegenden Worten. Die wohltuende Wirkung von Aktivitäten wie Gartenarbeit oder Musik, die ihr bei ihrer eigenen Genesung helfen, wurde von ihr ebenfalls hervorgehoben.

Dass Kate, die Mutter dreier Kinder ist, oft ihre einfühlsame und moderne Seite zeigt, ist bereits bekannt. So sorgte sie bereits 2023 beim Wimbledon-Finale für Aufsehen, als sie gegen das royale Protokoll eine trauernde Spielerin umarmte, um sie nach einer Niederlage zu trösten. Auch dieses Jahr war die Prinzessin zu Gast und erwies sowohl dem Damen- als auch dem Herrenfinale die Ehre mit ihrer Anwesenheit. Ihre Fähigkeit, Nähe und Herzlichkeit zu vermitteln, macht sie zu einer der beliebtesten Royals ihrer Generation – und zeigt, dass sie nicht nur durch ihre Titel, sondern vor allem durch ihre Persönlichkeit begeistert.

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate pflanzt Rosen bei einem lokalen Krankenhausbesuch, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate überreicht der Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek die Venus Rosewater Dish