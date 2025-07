"Lucifer"-Star Inbar Lavi begrüßt Tochter Ariel auf der Welt

Inbar Lavi (38) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Dan Bar Shira, die seit 2021 verheiratet sind, begrüßten schon Ende Juni ihre Tochter Ariel Lavi Bar Shira. Das kleine Mädchen brachte bei der Geburt etwa 2,57 kg auf die Waage. In einem Interview mit dem Magazin People beschrieb Inbar ihre ersten Erfahrungen mit dem Elternsein als "ein Tornado der Gefühle". Sie fügte hinzu: "Dankbarkeit ist eine Untertreibung."

Bereits im Februar hatte Inbar ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Damals gestand sie, dass der Weg bis zur Geburt von Ariel kein leichter gewesen sei. Ganze zweieinhalb Jahre lang hatten sie und Dan geduldig auf diesen Moment hingearbeitet. "Liebe, Behandlungen und Glaube haben uns zu diesem Punkt gebracht", teilte sie ihren Followern damals auf Instagram mit. Auch anderen Paaren, die sich ähnlichen Herausforderungen stellen müssen, machte sie Mut: "Es ist nie leicht, aber ihr werdet euren Weg finden."

Die Liebesgeschichte zwischen Inbar und Dan begann 2019, als sie sich beim Burning-Man-Festival kennenlernten. Zwei Jahre später heirateten die beiden in einer traumhaften Zeremonie in Israel. Die Hochzeit vereinte inspirierende Elemente wie eine Henna-Zeremonie, die Inbars marokkanischen Wurzeln Tribut zollte. Dan und Inbar betonten zudem ihre gemeinsamen Leidenschaften und ließen ihre ganz persönliche Festival-Atmosphäre mit DJs, Lichtshows und einem spektakulären Feuerwerk in die Feier einfließen.

Instagram / inbarlavi Inbar Lavi und Dan Bar Shira im Februar 2025

Getty Images Schauspielerin Inbar Lavi

Getty Images Inbar Lavi, Schaupielerin

