Die Hauptbühne brennt: DJs bangen um Tomorrowland-Festival

Ein großer Brand hat am Mittwochabend die Hauptbühne des weltbekannten Tomorrowland-Festivals in Boom bei Antwerpen, Belgien, schwer beschädigt. Eine riesige schwarze Rauchwolke war über dem Gelände zu sehen, als die Bühne, die normalerweise Auftritte von Top-Acts wie den DJs David Guetta (57), Armin van Buuren und Charlotte de Witte beherbergt, in Flammen stand. Wie unter anderem RTL berichtet, begann das Feuer gegen 18 Uhr. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebiete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Veranstaltung, die am Freitag beginnen soll, wird dennoch wie geplant stattfinden, wie die Veranstalter versicherten.

Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar, doch es wird spekuliert, dass Funken von Feuerwerkskörpern bei einem Test auf die beeindruckenden Bühnenbauten übergriffen. Anwohner berichteten von Explosionsgeräuschen, während die Musiker bereits mit Soundchecks beschäftigt waren. Die Künstler, die am Freitag auftreten wollen, zeigen sich bestürzt. "Ich habe das gerade überall in den News gesehen. Es bricht mir das Herz", schreibt DJane Charlotte de Witte zu einem Video der brennenden Bühne in ihrer Instagram-Story. Auch die Musikerin Anouk Matton bringt ihre Sorge im Netz zum Ausdruck: "Ich stehe völlig unter Schock... Ich hoffe, das Festival kann trotzdem stattfinden."

Gegenüber der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf betonte die Festivalsprecherin Debby Wilmsen, dass das Event wie geplant stattfinden soll. Sie teilte mit: "Unser Produktionsteam wird alles tun, um das Wochenende dennoch zu einem besonderen Erlebnis zu machen." Das gesamte Produktionsteam sei nun auf der Suche nach Alternativlösungen für die betroffene Hauptbühne. Laut den Veranstaltern sind die übrigen Bühnen intakt und die Eröffnung des Campingplatzes ist für Donnerstag geplant. Die oberste Priorität sei jedoch die Sicherheit.

Charlotte de Witte, DJane

Charlotte de Witte, April 2024

Charlotte de Witte, DJane

