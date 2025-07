Neuer "Stranger Things"-Trailer verspricht spannendes Finale

Die Spannung steigt: Ein neuer Teaser zur finalen Staffel von Stranger Things sorgt jetzt bei Fans für Gänsehaut und Vorfreude zugleich. Nach langer Wartezeit gewährt Netflix endlich erste Einblicke ins große Serienfinale – und schnell wird klar: Diese letzten Folgen werden alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. "Volume I" erscheint am 26. November, drei weitere Episoden folgen zu Weihnachten. Der krönende Abschluss ist für Silvester geplant – ein Jahreswechsel, der Fans weltweit bewegen dürfte.

Der Teaser hat es in sich: Spannende Verfolgungsjagden, düstere Kämpfe und eine bedrohliche Atmosphäre, die unter die Haut geht. Mike, Eleven, Steve, Dustin und Co. steuern mit voller Wucht auf ihren letzten gemeinsamen Showdown zu. Einer der bewegendsten Momente: Lucas, gespielt von Caleb McLaughlin (23), sitzt mit verweintem Gesicht am Krankenbett von Max, verkörpert von Sadie Sink (23), und hält ihre Hand. Sie liegt weiterhin im Koma, nachdem Eleven sie in Staffel 4 gerettet hat. Auch das "Upside Down" meldet sich zurück, und Vecnas Stimme flüstert am Ende des Teasers bedrohlich: "Hab dich."

Seit dem Serienstart 2016 hat "Stranger Things" heute Kultstatus erreicht und Generationen von Fans geprägt. Für viele bedeutet das Ende der Serie mehr als nur den Abschied von Hawkins – es ist das Ende einer Ära. Stars wie Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und David Harbour (50) wurden durch ihre Rollen weltberühmt. Die Erwartungen an das Finale könnten kaum größer sein. "Es übertrifft alles, was wir bisher gemacht haben", verriet Noah Schnapp (20), der Will in der Serie verkörpert, gegenüber E! News. "Es ist so groß und so intim und so herzlich und wahrscheinlich das emotionalste Werk, das wir je geschaffen haben." Sein Versprechen: "Bereitet euch auf Tränen vor."

Netflix Der Cast von "Stranger Things"

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf