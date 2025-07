Malika Dzumaev gibt Einblicke in ihre Zeit in der Klinik

Malika Dzumaev (34), bekannt aus der Show Let's Dance, hat ihre Fans auf Instagram nun an einem besonders persönlichen Kapitel ihres Lebens teilhaben lassen. In einem emotionalen Video zeigt die Tänzerin intime Einblicke nach ihrer Operation an der Halswirbelsäule. Sie erzählt von körperlichen Schmerzen, seelischer Erschöpfung, unzähligen Tränen und Momenten der Verzweiflung. "Ihr kennt mich meist mit einem Lächeln, aber das Leben besteht aus Höhen & Tiefen. Und manchmal muss man auch das Unperfekte zeigen", schreibt Malika zu dem Clip. Das Video gewährt emotionale Einblicke in ihren Klinikalltag – mit Übungen, Arztbesuchen und Momenten der Erholung.

Zahlreiche Fans und Freunde zeigten in den Kommentaren ihre Anteilnahme – darunter auch Prominente. Besonders bewegend ist der Beitrag ihrer "Let's Dance"-Kollegin Motsi Mabuse (44): "Oh Malika, du hast mich gerade zum Weinen gebracht. Kämpfe weiter, du weißt, wir alle stehen hinter dir." Die Welle an Unterstützung scheint Malika in dieser schwierigen Zeit Kraft zu geben. Viele Kommentatoren äußern Bewunderung für ihre Offenheit und ihren Mut, auch ihre verletzliche Seite zu zeigen.

Malika gehört seit Jahren zu den Publikumslieblingen der Tanzshow "Let's Dance" und begeistert mit ihrem charmanten, energiegeladenen Auftreten. In den vergangenen Wochen wurde ihre Stärke jedoch auf eine ganz neue Weise gefordert: Nach einem Bandscheibenvorfall musste sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional über ihre Grenzen hinausgehen. Trotz allem zeigte sie sich nach außen oft positiv und voller Lebensfreude. Umso bedeutungsvoller sind nun diese ehrlichen Einblicke: "Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gekämpft. Und ich bin stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev nach ihrer OP, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly, Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Anzeige