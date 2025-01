Sophie Hedigers Partner meldet sich nach Lawinenunglück

Die Snowboarderin Sophie Hediger (26) ist am 23. Dezember 2024 bei einem tragischen Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nun meldet sich erstmals ihr Partner, der Eishockey-Profi Dario Wüthrich (25), öffentlich zu Wort. Über seinen Verein Hockey Club Ambrì-Piotta ließ er verlauten, dass er bei einem Spiel seines Teams gegen Langnau aufs Eis gehen werde, mit Unterstützung der Familie der verstorbenen Sportlerin. "Wir sind überzeugt, dass Sophie gewollt hätte, dass ich für Ambrì alles gebe. Gemeinsam mit meiner Mannschaft werden wir heute im Gedenken an Sophie spielen und wir wollen ein gutes Spiel machen", erklärt Dario.

Schon zuvor hatte Sophies Vater Franz Hediger seiner Trauer auf der Plattform LinkedIn Ausdruck verliehen. In einem bewegenden Post schrieb er: "Ruhe in Frieden, Sophie, du wirst uns immer und ewig fehlen." Die Nachricht von Sophies Tod sorgte nicht nur in der Snowboard-Community für Bestürzung, sondern berührte auch viele Menschen außerhalb dieser. Wüthrich erwähnte, wie wichtig ihm vor allem der Rückhalt seines Vereins in dieser schweren Phase gewesen sei. Bei einem Sieg wolle er seiner verstorbenen Partnerin den Song "La Montanara" widmen, so Dario: "Das Lied passt sehr gut für meine Sophie, die leider nicht mehr bei uns ist – aber sicher mit uns singen wird, wo immer sie auch ist."

Sophie Hediger hatte als professionelle Snowboarderin einen bleibenden Eindruck in ihrer Sportart hinterlassen. So hatte sie an den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 teilgenommen und zwei Podestplätze beim Snowboard-Weltcup-Rennen 2023 belegt. Am Unglückstag war die Schweizerin mit einer Begleitung auf der Piste in Arosa unterwegs, wo sie von einer Lawine erfasst wurde. Wie unter anderem der Mirror berichtete, wurde sie erst zwei Stunden nach dem Unglück gefunden und konnte anschließend nicht mehr reanimiert werden.

Dario Wüthrich und Sophie Hediger

Sophie Hediger im Januar 2024

