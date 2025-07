Leona Lewis stolz: Sie bekommt einen Orden von König Charles

Leona Lewis (40) wird eine Ehre zuteil, die nur die wenigsten bekommen. Die Sängerin bekommt am Mittwoch einen Orden von König Charles (76) höchstpersönlich verliehen. "Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute bei der Amtseinführung im Schloss Windsor vom König geehrt wurden. Zu den Empfängern gehören Leona Lewis, die einen OBE für ihre Verdienste in der Musik erhalten hat, und Myleene Klass (47), die ihren MBE für ihre Verdienste um die Gesundheit von Frauen, die Aufklärung über Fehlgeburten und Wohltätigkeit erhalten hat", heißt es in einem Instagram-Post auf der offiziellen Seite des Palastes. OBE steht für Officer of the Order of the British Empire und wird denjenigen verliehen, die auf ihrem Gebiet herausragende Leistungen erbracht haben.

Leona ist der Stolz über die Auszeichnung deutlich anzusehen. Auf den offiziellen Fotos strahlt sie über das ganze Gesicht. Verdient hat sie ihn wohl allemal, immerhin ist sie nicht nur eine vielfach ausgezeichnete Musikerin. Seit Jahren engagiert sie sich auch sozial. Als überzeugte Vegetarierin ist Leona vor allem der Tierschutz ein wichtiges Anliegen. Zusammen mit der Welttierschutzgesellschaft WSPA setzte sie sich unter anderem für eine Erklärung ein, in der von den Vereinten Nationen gefordert wird, Tierschutz weltweit anzuerkennen. Auch unterstützt sie Charity-Organisationen wie Sea Shepherd, die sich für Meeresschutz starkmachen. PETA kürte Leona zudem 2008 zur "Person des Jahres".

Bekannt wurde Leona 2006, als sie als Kandidatin an der dritten Staffel der britischen Castingshow The X Factor teilnahm. Mit ihrer starken Stimme konnte die Britin den Wettbewerb gewinnen und veröffentlichte im Anschluss ihr Debütalbum. Zu ihren größten Hits gehören unter anderem die Songs "Bleeding Love" und "Run". Neben ihrer Karriere in der Musik ist Leona mittlerweile auch stolze Mutter einer Tochter. Ende Juli 2022 brachte sie die kleine Carmel auf die Welt, die sie auch immer wieder im Netz ihren Fans präsentiert. Papa des Mädchens ist der deutsche Tänzer Dennis Jauch (36), mit dem die 40-Jährige seit 2019 verheiratet ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leona Lewis mit ihrem OBE vor Windsor Castle, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leona Lewis und Myleene Klass in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis mit ihrer Tochter