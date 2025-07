So stellt sich "Princess Charming"-Nessi ihre Traumfrau vor

Die Influencerin Nessiontourx (28) ist die neue Single-Lady bei Princess Charming. Das beliebte Datingformat startet bereits nächste Woche, und nun stellt sich Nessi in einem Instagram-Trailer noch mal so richtig vor. Sie beschreibt sich selbst als herzliche, bodenständige und warmherzige Person, die stets das Positive sucht. Besonders wichtig ist ihr, jemanden zu finden, der auch ihre chaotische Seite akzeptiert. "Ich bin ein Mensch, der leider ein bisschen unordentlich ist", verrät sie lachend im Video. Ihr Ziel ist es, eine Partnerin zu finden, mit der sie eine dauerhafte Beziehung aufbauen kann: "Ich suche einfach eine beste Freundin fürs Leben", sagt sie voller Vorfreude.

Nessi legt großen Wert auf echte Verbindungen. Oberflächliches wie die Haarfarbe ist ihr egal, vielmehr achtet sie auf Ausstrahlung und das, was ihr Gegenüber ausstrahlt. "Ich gucke halt aufs Gesicht immer als allererstes", erklärt sie offen. Für die Villa und das Abenteuer in der Show wünscht sie sich "ganz viele Übernachtungsdates", da sie Angst hat, allein in der Villa oder im Dschungel zu sein. In ihren Beziehungen gibt sie alles und erwartet dasselbe zurück: "Es gibt für mich kein Mittelding. Und du kannst alles von mir haben, aber bitte sei ehrlich zu mir und liebe mich", beschreibt sie ihre Einstellung.

Nessi weiß offenbar genau, was sie in einer Frau sucht. Ob die diesjährigen Kandidatinnen ihr Herz erobern werden? Nessi wird ganze 18 Frauen daten. Von der jüngsten Kandidatin Lara, die als Pflegefachfrau arbeitet, bis hin zur Schauspielerin Chantal-Jale nehmen zahlreiche unterschiedliche Charaktere an der Show teil. Die Kandidatinnen kommen aus ganz Deutschland, doch gerade in Berlin könnte es eng werden, denn neben Lotti und Bianca lebt auch Nessi selbst in der Hauptstadt. Eine kleine Verwechslungsgefahr gibt es ebenfalls: Vanessa aus Dresden teilt immerhin schon einmal den Namen mit der Princess.

RTL / Fine Lohmann Nessiontourx, Die neue "Princess Charming"

RTL / Fine Lohmann Influencerin Nessiontourx

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

Denkt ihr, Nessi findet bei "Princess Charming" ihre Traumfrau? Ja, das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Nein. In einer TV-Show wohl eher nicht. Ergebnis anzeigen