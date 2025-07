Nach 50 Jahren: Prinzessin Anne überrascht mit neuer Frisur

Prinzessin Anne (74) sorgte beim Staatsbankett im Windsor Castle am 8. Juli für Gesprächsstoff – und zwar ausgerechnet mit ihrem Aussehen. Die 74-Jährige, die seit Jahrzehnten für ihre voluminösen Hochsteckfrisuren im Bouffant-Stil bekannt ist, erschien erstmals mit einem neuen Look: Geglättete Seitenpartien und ein eleganter, kunstvoll eingedrehter Dutt verliehen ihr einen geradezu jugendlichen Charme. Seit den 1980er-Jahren war ihre markante Frisur unverändert geblieben – umso größer die Überraschung bei diesem öffentlichen Auftritt. Dazu trug Anne das diamantene Festoon-Diadem aus dem Jahr 1973 sowie eine elfenbeinfarbene Robe mit Spitzenbesatz und königsblauem Schärpengürtel. Anlass für das formelle Dinner war der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) samt Ehefrau Brigitte (72).

Bekannt für ihre Standhaftigkeit in Modefragen, hatte Anne ihren auftoupierten Look über Jahrzehnte hinweg eisern verteidigt. Seit rund 50 Jahren zeigte sie sich bei öffentlichen Terminen fast ausschließlich mit der voluminösen Haarpracht, die längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Dabei ist das Styling offenbar weit weniger aufwendig, als es wirkt: In der TV-Dokumentation "Princess Royal: Anne at 70" aus dem Jahr 2020 verriet sie mit trockenem Humor, dass sie für die Frisur kaum mehr als zehn bis fünfzehn Minuten benötige. Die Bemerkung richtete sich auch augenzwinkernd an Schauspielerin Erin Doherty, die in der Serie "The Crown" in der Rolle der jungen Anne zu sehen ist. Sie verbrachte laut eigener Aussage Stunden in der Maske, um den ikonischen Look filmreif nachzustellen.

Mit ihrem Stil bleibt Anne eine feste Größe im Königshaus – traditionsnah, schnörkellos und stets individuell. Sie verzichtet bewusst auf modische Hypes und setzt lieber auf vertraute Lieblingsstücke, bedeutsamen Familienschmuck und zurückhaltende Eleganz. Gerade deshalb stach ihre neue Frisur beim Staatsbankett umso mehr ins Auge. Inmitten eines glanzvollen Abends mit König Charles (76), Camilla (78), William (43) und Kate (43) war es ausgerechnet Anne, die mit einem dezenten Dutt und bewährter Haltung bewies: Stilwandel geht auch königlich unaufgeregt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Anne mit alter und neuer Frisur

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2021 in Schottland

Getty Images Prinzessin Anne und Prinz Charles, Mai 2019