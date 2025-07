Zu festgefahren? Sie verlässt "Die Bachelors" freiwillig

Die sechste Folge von Die Bachelors hatte es in sich: Kandidatin Michelle entschied sich überraschend, die Datingshow freiwillig zu verlassen. Nach einem emotionalen Gespräch mit Martin Braun zog sie noch vor der Nacht der Rosen ihre Konsequenzen. "Ich kann nicht mehr", erklärte sie eindringlich. Für Michelle stand offenbar fest, dass sie den ständigen Konkurrenzkampf mit den anderen Frauen nicht mehr ertragen konnte. Besonders ihre Vermutung, dass Mitstreiterin Lena das größte Interesse des Bachelors geweckt hat, belastete sie zusätzlich.

Im Vieraugengespräch mit Martin zeigte dieser zwar Verständnis für ihre Gefühle, betonte jedoch, dass seine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Michelle blieb dennoch bei ihrer Entscheidung und erklärte, dass das Format nicht das Richtige für sie sei. Martin zeigte sich im Nachhinein enttäuscht und räumte ein: "Die Verbindung, die wir hatten, ist ein bisschen verloren gegangen." Selbstkritisch ergänzte er, dass es ihm nicht gelungen sei, Michelle in diesem Moment richtig abzuholen. Es war ein emotionaler Schlag für den Rosenkavalier, der sich in einer schwierigen Situation wiederfand.

Martin sucht in der Sendung nach seiner Traumfrau und hat bereits viele intensive Momente erlebt. Besonders hebt er immer wieder hervor, wie schwierig es ist, eine Balance zwischen seinen eigenen Gefühlen und der Rücksichtnahme auf die teilnehmenden Frauen zu wahren. Emotionale Gespräche und herausfordernde Entscheidungen gehören für den Bachelor zum Alltag – mal mit positiven, mal mit schmerzvollen Konsequenzen. "Am Ende sind wir aber noch immer in einem Datingformat und ich kann mich ja nicht direkt zu Beginn auf eine Frau versteifen", machte der 35-Jährige im Promiflash-Interview deutlich.

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Michelle, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025