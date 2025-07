Christina-Block-Fall: Tochter Klara keine Nebenklägerin mehr

Im Prozess um die Entführung der Kinder von Unternehmerin Christina Block (52) hat das Landgericht Hamburg eine überraschende Entscheidung getroffen: Die 14-jährige Tochter Klara wird ihrer Mutter nicht mehr als Nebenklägerin vor Gericht entgegentreten dürfen. Das Gericht entschied, die Zulassung der Jugendlichen aufzuheben, nachdem die Verteidigung einen möglichen Interessenkonflikt beanstandet hatte. Eine ähnliche Entscheidung hatte zuvor bereits das Hanseatische Oberlandesgericht im Fall ihres elfjährigen Bruders Theo getroffen. Die Verhandlung wurde am Dienstag unterbrochen und wird erst am 25. Juli fortgesetzt.

Grund für die Entscheidung war die Frage nach der Unabhängigkeit der Vertretung der Kinder. Der Kindsvater Stephan Hensel, gegen den ein Verfahren wegen Kindesentziehung anhängig ist, soll die Anwälte der Kinder ausgesucht haben. Hier bestehe laut Verteidigung ein Interessenkonflikt, da die Kinder möglicherweise auch in einem Prozess gegen ihren Vater aussagen könnten. Klara hatte zuvor geäußert, in dem Prozess gegen ihre Mutter aussagen zu wollen, um ihre eigenen Erfahrungen öffentlich zu teilen. Ihr Anwalt unterstrich gegenüber Tag 2 den Wunsch der Jugendlichen mit den Worten: "Sie möchte, dass alle hören, was mit ihr passiert ist." Nachdem gegen sie nun eine Beschwerde eingereicht wurde, bleibt jedoch unklar, wie ihre Perspektive weiter eingebracht werden kann.

Christina Block, Unternehmerin und Tochter des Gründers der "Block House"-Kette, steht derzeit in Hamburg vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder aus Dänemark organisiert zu haben. Mitangeklagt sind unter anderem ihr Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling (66), sowie fünf weitere Personen. Block selbst hat öffentlich Stellung zu den Vorwürfen genommen und ihre Besorgnis um das Wohlergehen ihrer Kinder betont. Es bleibt abzuwarten, welche Wendungen der Fall noch nehmen wird.

Getty Images Christina Block im August 2021

ActionPress Christina Block, Januar 2025

Getty Images Gerhard Delling und Christina Block im November 2023