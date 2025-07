Jannik Kontalis und Yeliz Koc sprechen über ihre Trennung

Zwischenmenschlich ist in der Vergangenheit bei Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis einiges schiefgelaufen. Bei Prominent getrennt stellen sich die beiden Realitystars genau diesen Themen. In der "Zeit zu zweit" bekommen sie die Möglichkeit, über ihre erste Trennung zu sprechen. Ein Jahr lang waren sie nach Make Love, Fake Love ein Paar – bis Yeliz schließlich den Schlussstrich zog. Mit Janniks Verhalten nach der Trennung hat die alleinerziehende Mama aber bis heute ein Problem. "Wieso hast du dich direkt nach der Trennung an eine andere rangeschmissen?", konfrontiert sie ihn. Janniks Antwort darauf: "Ich hatte mich in dieser Zeit schon von dir distanziert, innerlich. Ich habe in diesem Jahr dreimal versucht, die Beziehung zu beenden. Als du es dann offiziell gemacht hast, habe ich das, wenn ich ehrlich bin, dankend angenommen und mir gedacht: ‘Okay, das wars jetzt.'"

Die 31-Jährige will das nicht als Entschuldigung hinnehmen. "Und dann nimmt man eine wildfremde Frau aus dem Club mit?", zeigt sie sich weiterhin verständnislos. Für Jannik hingegen sei "das Ding" in diesem Moment "durch gewesen". Seiner Meinung nach sei es okay gewesen, weil sie in diesem Moment bereits getrennt waren. Yeliz akzeptiert das aber nicht: "Ein paar Stunden! So was macht man nicht." Von der anderen Frau habe sie damals durch eine Nachricht auf Social Media erfahren. Diese teilte Yeliz umgehend in ihrer eigenen Instagram-Story und trat somit den öffentlichen Rosenkrieg los. Ein Verhalten, das wiederum Jannik nicht nachvollziehen könne. Seine Ex habe ihrer Community damit etwas beweisen wollen, wie sie zugibt: "Jeder mochte dich. Dann hast du so eine Scheiße gemacht und ich dachte mir: 'Nee, jetzt zeige ich den Leuten, zu was er in der Lage ist.'"

Trotz allem, was zwischen den beiden vorgefallen ist, stimmt vor allem Jannik in diesem intensiven Gespräch auch versöhnliche Töne an. Der Influencer gesteht seiner Verflossenen, dass er nach wie vor noch intensive Gefühle für sie hegt. "Du warst tatsächlich die Erste, die ich richtig krass geliebt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tief in meinem Inneren hatte ich immer was für dich übrig. Das ging auch nie so weg. Ja, du bist schon was Besonderes für mich", öffnet der Reality-TV-Darsteller sein Herz.

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2025