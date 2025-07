"Tatsächlich... Liebe"-Star Joanna Bacon stirbt an Krebs

Joanna Bacon, die britische Schauspielerin, bekannt aus "Tatsächlich... Liebe" und beliebten TV-Serien wie "EastEnders", ist am 14. Juni nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben. Sie wurde 72 Jahre alt. Die Nachricht von ihrem Tod wurde von der Harlow Theatre Company bekannt gegeben, mit der Joanna seit ihrer Gründung im Jahr 1978 eng verbunden war. Ihr Begräbnis fand am 15. Juli statt. "Viele unserer Mitglieder werden sich an Jo und ihre Energie, ihren Witz und ihre Leidenschaft erinnern", hieß es in einer Mitteilung des Theaters.

Neben ihrer ikonischen Rolle als Mutter von Martine McCutcheons Charakter Natalie in der romantischen Komödie "Tatsächlich... Liebe" war Joanna auch in zahlreichen britischen Fernsehserien zu sehen. Dazu gehören Produktionen wie "Prime Suspect", "A Touch of Frost" und "Little Britain". Zudem überzeugte sie mit Rollen in Theaterstücken wie "The Merchant of Venice" und "Abigail’s Party". Des Weiteren trat die Britin regelmäßig in namhaften Theatern wie dem National Theatre und dem Sheffield Crucible auf. Zuletzt war sie in der Serie "Breeders" und in "Moonflower Murders" neben Lesley Manville (69) zu sehen.

Ihre Leidenschaft für die Bühne zeigte sich auch abseits des Rampenlichts. Selbst nachdem sie nicht mehr aktiv spielte, blieb sie der Harlow Theatre Company treu, besuchte Aufführungen und saß gerne in der ersten Reihe, um kritische Notizen zu machen. "Sie hat nie vergessen, unsere Arbeit zu loben", würdigte die Theatergesellschaft sie. Joanna Bacon hinterlässt eine Lücke in der britischen Schauspielszene und wird von ihren Kollegen und Fans als leidenschaftliche und talentierte Künstlerin in Erinnerung bleiben. "Ruhe in Frieden, Darling", verabschiedete sich das Harlow Theatre in seiner Mitteilung.

Getty Images Joanna Bacon, 2021

Getty Images Joanna Bacon

Getty Images Joanna Bacon und Cynthia Nixon, 2016