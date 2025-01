Polizeiangriff: Der Olympiastar Fred Kerley wurde verhaftet

Fred Kerley hat ordentlichen Ärger am Hals: Der US-Sprinter wurde in Miami Beach von der Polizei verhaftet. Wie unter anderem lokale Nachrichtensender wie NBC Miami berichten, sprach der Sportler am Donnerstag Beamte während eines Einsatzes an, da er sich Sorgen um seinen in der Nähe geparkten Wagen machte. Als diese nicht reagierten, soll er sich ihnen gegenüber zunehmend aggressiv verhalten haben. Er habe laut den Einsatzkräften eine "Kampfhaltung" eingenommen – trotz mehrfacher Ermahnungen ließ Fred nicht locker, sodass Elektroschocker gegen ihn eingesetzt werden mussten.

Fred wird nun einiges vorgeworfen – darunter Körperverletzung, Widerstand gegen einen Beamten ohne Gewaltanwendung sowie ungebührliches Verhalten. Der 29-Jährige sollte vor wenigen Stunden vor dem Kautionsgericht erscheinen, ob dies erfolgt ist, ist bislang noch unklar. Ebenso, was Fred zu seiner Verteidigung zu sagen hat und welche Konsequenzen ihm nun drohen.

Im vergangenen Sommer sorgte Fred noch für positive Schlagzeilen. Zusammen mit seinem Kollegen Noah Lyles (27) nahm er an den Olympischen Sommerspielen in Paris teil – und das mit Erfolg. Fred sicherte sich im 100-Meter-Finale hinter Noah und dem Jamaikaner Kishane Thompson die Bronzemedaille. Zudem ist der in San Antonio, Texas, geborene Athlet amtierender Weltmeister über die viermal 100 Meter.

Getty Images Fred Kerley bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Fred Kerley, US-amerikanischer Sprinter

