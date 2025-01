Influencerin Carol Acosta (†27) erstickt an Essen und stirbt

Es sind unvorstellbare Nachrichten: Carol Acosta ist unerwartet im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Beim Abendessen erlitt die Influencerin Berichten zufolge einen Erstickungsanfall, bei dem sie Atembeschwerden bekam und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Letztlich konnte sie jedoch nicht mehr gerettet werden. Der tragische Vorfall ereignete sich am 3. Januar. Ihre jüngere Schwester Khatyan bestätigte den Verlust auf Instagram mit emotionalen Worten: "Ich liebe dich, Schwester, und ich werde dich immer lieben."

Im Netz wurde die 27-Jährige unter dem Synonym Killadamente bekannt. Bei ihrer Community war sie vor allem wegen ihrer Ehrlichkeit so beliebt. Als Kind war sie von der Dominikanischen Republik in die USA gekommen und hatte aufgrund ihres Gewichts unter Mobbing gelitten. Doch später baute sie sich mit ihrer authentischen und inspirierenden Art eine Fangemeinde von über 6,7 Millionen Menschen [Stand: 6. Januar 2025, 10:30 Uhr] auf. Erst im vergangenen Sommer hatte Carol ihre dritte Schwangerschaft verkündet, nachdem sie im Februar des vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden war. Ihre Familie hat eine Spendenaktion gestartet, um sowohl die Beerdigungskosten als auch die Unterstützung ihrer hinterlassenen Kinder, der zweijährigen Reina und der jüngeren Legend, zu sichern.

In der Online-Welt war Carol nicht nur für ihre aufrichtigen Einblicke, sondern auch für ihre humorvollen und oft selbstironischen Beiträge bekannt. Noch einen Tag vor ihrem Tod hatte sie ein Video auf Social Media gepostet, in dem sie scherzte: "Ich dachte immer, Gott hätte seine Lieblinge, denn es gibt Leute, die essen und nicht dick werden." Dieser offene, sympathische Umgang mit ihrem Leben machte sie für ihre Fans zu einer wichtigen Stimme für Selbstakzeptanz. Ihre Familie beschrieb Carol in einem Statement als jemanden, der in seinem jungen Leben Tausenden geholfen habe. Ihr plötzlicher Tod hat zahlreiche Fans zutiefst erschüttert, die unter ihren letzten Posts Abschied nehmen und ihre Trauer bekunden.

Instagram / killadamente Carol Acosta, Dezember 2024

Instagram / killadamente Carol Acosta, Dezember 2024

