"Nicht verdient": AYTO-VIP-Ausstrahlung nimmt Sandra mit

Sandra Janina (25) ist aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Die Reality-TV-Bekanntheit war sogar auf dem guten Weg, schon in der ersten Match Box Entscheidung ihr Perfect Match zu finden, denn sie und Kevin Njie (29) haben einander von Anfang an ziemlich gut gefallen – oder doch nicht? Wie sich mit der Ausstrahlung herausstellt, war Kevin nicht so interessiert an Sandra, wie sie an ihm. Er finde sie zu lame und sie habe zu wenig Feuer, wie er im Interview verriet. Zudem können die zwei nicht mehr herausfinden, ob sie tatsächlich ein Perfect Match sind, da ihre Entscheidung für 20 Euro an Sophia Thomalla (35) verkauft wurde. All das, nun im TV zu sehen, nimmt Sandra ziemlich mit. "Ich bin ehrlich: Die Folge hat mich nicht so kaltgelassen heute. Hab mich sehr in die Situation der Match-Box-Nacht zurückversetzt gefühlt", gibt sie in ihrer Instagram-Story ehrlich zu.

An dem Abend habe es noch viel Streit gegeben, der in der Ausstrahlung gar nicht zu sehen sei – ob der Streit zwischen ihr und Kevin oder mit den anderen Mitstreitern, darunter Joanna, die die Entscheidung verkauft hatte, passierte, lässt sie offen. Doch sie erklärt: "Hab mich selten so allein gefühlt wie an dem Abend und da kam eine kleine Träne, als das Interview von Kevin kam, in dem er sagt: 'Das hat sie nicht verdient'." Die ehemalige Love Island-Kandidatin kann dem Too Hot To Handle: Germany-Star nur zustimmen. "Weil ich kann tatsächlich von mir selbst behaupten, ich hab nichts Schlechtes verdient", betont sie.

Doch das soll wohl das größte Übel gewesen sein, das sie bei AYTO-VIP durchmachen musste, wenn sie sich recht erinnert, erklärt Sandra. Das wird die Fans sicherlich erfreuen – denn der Großteil ist ganz anderer Meinung als Kevin und findet die Blondine klasse. "Finds krass, dass er sie so wahrnimmt. Ich finde Sandra irgendwie superhot, sie wirkt gar nicht langweilig. Sie hat so eine ruhige Ausstrahlung, die aber trotzdem attraktiv und spicy wirkt", schrieb beispielsweise eine Zuschauerin auf Instagram.

RTL / Frank Beer Sandra Janina, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Juni 2024