Matthias Killing bleibt dem "Frühstücksfernsehen" erhalten

Matthias Killing bleibt auch in Zukunft das vertraute Gesicht des "Sat.1-Frühstücksfernsehens". Der Moderator hat seinen Exklusivvertrag mit dem Privatsender um zwei weitere Jahre verlängert, wie jetzt unter anderem Dwdl berichtet. Matthias, der seit 2009 für das Frühstücksformat vor der Kamera steht, ist außerdem ein fester Bestandteil der "ran"-Sportübertragungen. Bereits am kommenden Freitag wird er bei der Bundesliga-Eröffnung zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig als Field-Reporter für Sat.1 tätig sein. Am Wochenende moderiert er zudem mit Andrea Kaiser die DTM-Rennen am Sachsenring, bevor er am Montag wieder aus dem Studio des "Frühstücksfernsehens" sendet.

Matthias zeigt sich begeistert über die Vertragsverlängerung und betont, wie sehr er die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen schätzt: "ProSiebenSat.1 ist seit 2009 mein berufliches Zuhause - ein Ort, an dem aus Kolleginnen und Kollegen Freunde geworden sind." Mit mehr als 150 Einsätzen pro Jahr gehört er zu den präsenten Moderatoren des Senders und ist vielseitig bei verschiedenen Sportarten wie Fußball, Basketball oder Motorsport im Einsatz. Auch Sat.1-Chef Marc Rasmus lobte ihn in diesem Zusammenhang: "Kaum jemand ist so vielseitig einsetzbar wie er." Die Zuschauer schätzen offenbar genau diese Vielseitigkeit und sein Engagement.

Das "Frühstücksfernsehen" ist für Matthias nicht nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit, genauso wie für seine Kollegen, die schon mehrfach ihre Leidenschaft für das Format betont haben. Mit Kolleginnen wie Marlene Lufen oder Alina Merkau verbindet Matthias die Freude an der lockeren Präsentation und einem offenen Umgang mit den Zuschauern. "Spätestens um 5:35 Uhr haben wir alle schon einmal herzhaft gelacht", schwärmte Marlene vor einigen Jahren von der Arbeit an dem Format.

Matthias Killing, 2021

Matthias Killing, Moderator

Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf

