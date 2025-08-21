So ist das Verhältnis von Serkan und Ex Samira Yavuz aktuell

Seit Januar 2025 gehen Serkan Yavuz (32) und seine Ehefrau Samira Yavuz (31) getrennte Wege. Dennoch scheint das Verhältnis der beiden Reality-TV-Stars weiterhin von Respekt und einem gewissen Einvernehmen geprägt zu sein. In seinem Podcast "unREAL" verriet Serkan nun erste Details über die aktuelle Dynamik zwischen ihnen. "Wir sind natürlich keine Freunde, aber es ist ein schönes und gesundes Verhältnis", erklärt er. Die beiden könnten miteinander lachen und hätten Momente, in denen sie sich die Hand geben würden. Trotz dieser positiven Entwicklung empfindet Serkan die Situation als festgefahren und arbeitet daran, dies zu ändern.

Der 32-Jährige betont, dass er seiner Noch-Ehefrau seine Wertschätzung vor allem durch kleine Gesten zeigt, die er bewusst nicht öffentlich macht. "Ich komme ihr entgegen, dass ich schaue und ihr zeige, ich verändere mich", erklärt der Reality-TV-Star, ohne dabei auf Details einzugehen. Ein Beispiel jedoch teilt er mit seinen Fans: Um Samira eine Freude zu machen, habe er ihr beispielsweise selbst einen Friseurtermin organisiert, nachdem sie erwähnt hatte, sich dies zu wünschen. Es gehe ihm darum, Samira zu zeigen, wie wichtig sie ihm sei. "Du bist mir wichtig, du bist alles für mich", fasst er zusammen, und lässt dabei keinen Zweifel daran, dass er sie zurückgewinnen möchte.

Serkan und Samira wurden durch verschiedene TV-Formate bekannt und haben sich in der Vergangenheit als ein beliebtes Paar in der Reality-Szene etabliert. Doch ihr Privatleben steht seit der Trennung im Fokus der Öffentlichkeit, was Serkan unbedingt reduzieren möchte. Er betont, dass er nicht möchte, dass Samira durch äußere Einflüsse beeinflusst werde. Die beiden teilen sich nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch die Verantwortung für ihre zwei Kinder, die laut Serkan weiterhin das Wichtigste für ihn bleiben. Offen bleibt, ob das Paar einen gemeinsamen Neuanfang wagt oder getrennte Wege fortsetzt.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025