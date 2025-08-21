Lindsey Vonn trauert um Trainerlegende Erich Sailer

Lindsey Vonn (40), die ehemalige Olympiasiegerin im Skisport, trauert um ihren ersten Trainer Erich Sailer. Die aus Tirol stammende Ikone des Skirennsports brachte Lindsey in Minnesota das Skifahren bei und legte damit die Basis für ihre spätere Karriere. Das bekannteste seiner Projekte war das Buck-Hill-Camp in Minnesota – jener Ort, an dem die spätere Profisportlerin ihre ersten Schwünge lernte. Erst kürzlich gab Erichs Tochter Martina auf Facebook die traurige Nachricht von seinem Tod im Alter von 99 Jahren bekannt. In einem emotionalen Beitrag erinnerte sie an ihren Vater als "Legende, Coach, Mentor, Freund" und erinnerte an die bedeutenden Spuren, die er hinterlassen hat. Auch Lindsey, die, wie ihre Social-Media-Posts vermuten lassen, bei den Olympischen Spielen 2026 wohl in Bestform antreten will, widmete dem Verstorbenen am Donnerstag einen Instagram-Post. Das Bild zeigt die beiden lächelnd Arm in Arm.

"Er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens", schrieb die Skifahrerin, die trotz einer Knieprothese beeindruckende Leistungen zeigte – darunter ein sechster Platz in der Abfahrt und ein vierter Platz im Super-G in St. Anton – online. "Ohne ihn wäre ich zweifellos nicht der Mensch und Skifahrer, der ich heute bin." Erich, der in die USA auswanderte, gründete dort Trainingsprogramme für Nachwuchstalente und prägte eine ganze Generation von Skifahrerinnen. Neben Lindsey Vonn trainierte er auch Athletinnen wie Kristina Koznick, Sarah Schleper und Resi Stiegler, die ebenfalls große Erfolge auf der Skipiste feierten. Das Buck-Hill-Camp in Minnesota wurde somit für viele dieser Stars zur Wiege ihrer Karrieren. Seine außergewöhnlichen Leistungen im Skisport brachten ihm einen Platz in der Ski-Ruhmeshalle der USA ein.

Lindsey Vonn, die immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, hat sich in der Vergangenheit wiederholt dankbar über die Unterstützung ihres ersten Trainers geäußert. Der enge Kontakt zu ihm und die Fundamentarbeit, die er leistete, bleiben für die Sportlerin unvergessen. "Er würde wollen, dass wir auf dem Berg sind und das tun, was wir lieben: Ski fahren", betonte sie. "Ich weiß, dass er dort oben seine Stoppuhr in der Hand hält und darauf achtet, dass wir immer schneller werden, und dass er sich immer noch über mich ärgert, wenn ich mich zu sehr auf meinen Innenski lehne." Auch andere ehemalige Schützlinge wie Kristina Koznick verabschiedeten sich rührend von Erich. "Mein Herz ist gebrochen, aber ich war noch nie so dankbar. Du warst mein Coach. Du warst mein Mentor", schrieb die ehemalige Skirennläuferin. Sein Einfluss auf den Skisport wird lange nachhallen...

Getty Images Ski-Ikone Lindsey Vonn und Erich Sailer bei der Premiere von "Lindsey Vonn: The Final Season", 2019.

Instagram / lindseyvonn Ski-Ikone Lindsey Vonn widmet süßen Post ihrem ersten Trainer Erich Sailer (†), August 2025.

Getty Images Lindsey Vonn, Skirennläuferin