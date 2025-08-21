Das waren die größten Aufreger bei "Villa der Versuchung"

In der aktuellen Staffel der Reality-Show Villa der Versuchung ging es ordentlich zur Sache – und einige Momente bleiben den Fans als wahre Aufreger in Erinnerung! Beispielsweise der flirtende Umgang zwischen dem verlobten Raúl Richter (38) und Mitstreiter Kevin Schäfer hat bei Zuschauern und Mitbewohnern für hitzige Diskussionen gesorgt. "Du machst mich wahnsinnig. Jetzt ist Schluss damit, Raúl, sonst verliebe ich mich in dich", witzelte Kevin unter anderem, bevor es zu einer spontan inszenierten Hochzeitszeremonie kam, die bei vielen Zuschauern für Stirnrunzeln sorgte. Die offenen Annäherungen der beiden sowie ihr Kuss polarisierten die Fangemeinde.

Doch damit nicht genug: Kevin geriet bereits gemeinsam mit Brenda ins Kreuzfeuer, allerdings nicht wegen eines heißen Flirts, sondern wegen ihres auffällig luxuriösen Lebensstils. Ihre verschwenderische Art und exzessiven, meist heimlichen Konsumaktionen ließen so manchen Mitbewohner die Augen verdrehen, bis Brenda schließlich fast einstimmig herausgekickt wurde. Ebenso fiel Kate Merlan (38) durch ihre Vorliebe für Luxus und Zoff deutlich ins Auge, weshalb sie in Folge drei die Show verlassen musste. Ein Exit, den die Fans überhaupt nicht nachvollziehen konnten, war der von Georgina Fleur (35) – immerhin zählte sie zu den sparsamsten Teilnehmern und galt lange Zeit als Favoritin, bis sie sich ein Pizzastück zu viel gönnte und den Unmut ihrer Mitbewohner auf sich zog.

Doch nicht nur in der Villa selbst gab es Gesprächsstoff. Parallel zu der TV-Ausstrahlung sorgt ein Rechtsstreit zwischen Kevin und Patricia Blanco (53), einer weiteren bekannten Teilnehmerin der Sendung, für Schlagzeilen. Sie wirft dem Prince Charming-Star vor, sie rassistisch beleidigt zu haben. "Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: 'Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!' Das ist für mich hochgradig rassistisch", betonte sie laut Bild. Kevin stritt jegliche Behauptungen jedoch ab und kündigte eine Gegenanzeige an.

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Joyn / Michael de Boer Patricia Blanco, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin