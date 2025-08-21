Konzert war sein letztes: Ozzy Osbourne hatte wohl Vorahnung

Ozzy Osbourne (†76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, trat nur drei Wochen vor seinem Tod ein letztes Mal im Villa Park auf. Laut seinem engen Freund und musikalischen Leiter Tom Morello schien sich Ozzy wohl bewusst gewesen zu sein, dass dies sein endgültiger Abschied von der Bühne sein würde. Nach dem Konzert nahm sich der Rocker noch die Zeit, sich bei seinem Team und Tom persönlich zu bedanken. Der Sänger, der lange Jahre mit Parkinson lebte, starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie. Die Nachricht löste eine Welle der Trauer in der Musikszene und bei Fans weltweit aus.

In einem Interview mit dem US-Radiosender Q101 sprach Tom über die letzten Momente mit Ozzy. Er bezeichnete den Auftritt als ein emotionales und zugleich spirituelles Ereignis. "Es fühlte sich an, als wüsste er, dass dies seine letzte Show sein würde." Dennoch erklärte Tom, es sei trotz der "Gebrechlichkeit" des Musikers eine "tragische Überraschung" gewesen, dass er nur kurze Zeit später verstarb. Nichtsdestotrotz reflektierte er: "Er hat so lange ein ziemlich extremes Leben geführt, und dass er so lange gelebt hat, war ein Wunder." Für den musikalischen Leiter, der gemeinsam mit Sharon und Ozzy an der Organisation des Konzerts arbeitete, war es essenziell, diese letzte Show zu einem der bedeutendsten Momente der Metal-Geschichte zu machen – und das scheint gelungen zu sein.

Ozzy, der als "Prince of Darkness" bekannt war, verkörperte über Jahrzehnte hinweg den Geist von Rock und Heavy Metal. Seine Karriere war geprägt von bahnbrechenden Erfolgen mit Black Sabbath und später als Solokünstler. In den letzten Jahren kehrte Ozzy mit seiner Frau Sharon nach Großbritannien zurück, ihre Rückkehr sollte ursprünglich in der BBC-Dokumentation "Home To Roost" festgehalten werden. Nach seinem Tod wurden die Pläne jedoch überarbeitet. Zu seiner letzten Ruhe wurde Ozzy im privaten Kreis in seinem Anwesen in Buckinghamshire gebettet, wo Familie, Freunde und Musikgrößen wie Zakk Wylde und Marilyn Manson (56) anwesend waren, um Abschied von einer wahren Legende zu nehmen.

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Getty Images Ozzy Osbourne und Marilyn Manson bei Ozzys Walk-of-Fame-Zeremonie, April 2002