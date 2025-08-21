Pornostar Kylie Pages Tod (†28) wird als Unfall eingestuft

Die offizielle Todesursache der bekannten Erotikdarstellerin Kylie Page wurde bestätigt. Wie aus den Unterlagen des Gerichtsmediziners des Los Angeles County hervorgeht, die People vorliegen, starb die 28-Jährige an den "Auswirkungen von Fentanyl und Kokain". Der tragische Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 25. Juni, in ihrem Zuhause in Hollywood. Die Behörden haben den Tod der Pornodarstellerin als Unfall eingestuft.

Schon vor der Bestätigung durch die Behörden wurde eine Drogenüberdosis als mögliche Todesursache vermutet. Als die Internetbekanntheit am 25. Juni leblos in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, entdeckten die Ermittler laut Berichten von TMZ Fentanyl und Drogenutensilien am Fundort. Schon nach dem Auffinden der 28-Jährigen wurde demnach Fremdeinwirkung als Todesursache ausgeschlossen.

In den letzten Wochen äußerten sich nicht nur Freunde, sondern auch Kollegen öffentlich zu Kylies Tod. So veröffentlichte das Unternehmen Brazzers, mit dem sie eine lange Geschäftsbeziehung pflegte, eine emotionale Botschaft, die Kylie als warmherzige und strahlende Persönlichkeit würdigte. Zugleich startete ihre Familie eine Spendenkampagne, um die hohen Kosten für das Begräbnis zu decken. "Kylie war ein Mensch, der einem das Gefühl gab, zur Familie zu gehören – egal, wer man war", hieß es in den emotionalen Zeilen auf der GoFundMe-Seite.

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, April 2025

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, Mai 2022

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, Pornostar

