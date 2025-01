UK-Fußballstar Steven Gerrard (44) wird erstmals Großvater

Steven Gerrard steht ein aufregendes Kapitel bevor: Mit gerade einmal 44 Jahren wird er zum ersten Mal Opa. Seine älteste Tochter Lilly-Ella machte die Neuigkeit auf Instagram öffentlich. Mit einem Foto, das positive Schwangerschaftstests, Ultraschallbilder und kleine Babyschühchen zeigt, teilte sie die frohe Botschaft mit ihren 208.000 Followern. Darunter schrieb Steven gerührt: "Wir können es kaum erwarten. Tolle Neuigkeiten und herzlichen Glückwunsch, wir lieben euch." Vater des baldigen Familienzuwachses ist Lee Byrne, mit dem Lilly-Ella seit 2022 liiert ist.

Der Name Byrne dürfte vor allem in Irland Aufmerksamkeit erregen. Lees Vater, Liam Byrne, gilt als eine Schlüsselfigur des berüchtigten Kinahan-Kartells. Diese weltweit bekannte Verbrecherorganisation machte in den vergangenen Jahren mehrfach Schlagzeilen. Liam selbst wurde im Oktober 2024 wegen Waffenschmuggels zu fünf Jahren Haft verurteilt, von denen er die Hälfte absitzen soll. Trotz des zweifelhaften familiären Erbes gibt es keinerlei Anzeichen, dass Lee oder Lilly-Ella in kriminelle Machenschaften verwickelt sind. Vielmehr richtet sich der Fokus des jungen Paares jetzt ganz auf die bevorstehende Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Steven Gerrard, der mit seiner Ehefrau Alex seit über zwei Jahrzehnten durchs Leben geht, dürfte sich auf seine neue Rolle als Opa besonders freuen. Das Paar ist seit 2002 zusammen und hat neben Lilly-Ella noch drei weitere Kinder, die nun Tante und Onkel werden. Die Familie gilt als äußerst eng verbunden. Auch Alex äußerte ihre Vorfreude im Kommentarbereich von Lilly-Ellas Social-Media-Beitrag und bestätigte: "Wir können es kaum erwarten." Für Steven, der nach seiner erfolgreichen Karriere als Fußballer vor allem als Trainer Schlagzeilen machte, scheint das private Glück damit perfekt zu sein.

Instagram / lilly.gerrardd Lilly-Ella Gerrard mit ihrem Partner Lee Byrne, Juni 2024

Getty Images Steven und Alex Gerrard im Jahr 2018

