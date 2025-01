Folk-Pop-Sänger Peter Yarrow stirbt mit 86 Jahren an Krebs

Peter Yarrow ist mit 86 Jahren verstorben. Der Sänger war Teil des Folk-Pop-Trios Peter, Paul and Mary und fünffacher Grammy-Preisträger. Am Dienstag soll er in seinem Haus in New York City an Blasenkrebs gestorben sein. Seine Tochter Bethany verkündete den Verlust des Musikers. "Unser furchtloser Drache ist müde und hat das letzte Kapitel seines großartigen Lebens erreicht", schrieb sie und bezog sich dabei auf den bekannten Song "Puff, the Magic Dragon" der Band. "Die Welt kennt Peter Yarrow als ikonischen Folk-Aktivisten, aber der Mensch hinter der Legende ist genauso großzügig, kreativ, leidenschaftlich, verspielt und weise, wie es seine Texte vermuten lassen", erklärte Bethany laut Deadline.

Auch von seinem früheren Bandmitglied Paul Stookey wird der 86-Jährige schmerzlich vermisst. "Als Einzelkind, das ohne Geschwister aufwuchs, hatte ich vielleicht die volle Aufmerksamkeit meiner Eltern, aber mit der Gründung von Peter, Paul and Mary hatte ich plötzlich einen Bruder namens Peter Yarrow", offenbarte der Gitarrist. Peter soll auch für Pauls Töchter wie ein liebevoller Onkel gewesen sein. Zudem schätzte der Musiker die Weisheit des Verstorbenen sowie seine Führung, auf die sich Paul immer verlassen konnte. "Ich werde ihn sehr vermissen", schrieb er.

Peter wurde am 31. Mai 1938 geboren und gründete 1961 zusammen mit Paul und Mary Travers die Musikgruppe Peter, Paul and Mary. Die Band wurde in den frühen 1960er Jahren bekannt und erreichte sechs Top-10-Lieder. Ihr Cover von "Leaving on a Jet Plane" erreichte sogar Platz eins der Charts. 1963 erlangte die Gruppe mit dem von Bob Dylan (83) geschriebenen Hit "Blowin' in the Wind" einen weiteren großen Erfolg. Abgesehen von seiner musikalischen Tätigkeit war Peter auch ein politischer Aktivist und setzte sich vor allem gegen den Vietnamkrieg ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Peter Yarrow

Anzeige Anzeige

Getty Images "Peter, Paul and Mary"-Bandmitglieder Peter Yarrow, Noel Paul Stookey und Mary Allin Travers

Anzeige Anzeige

Anzeige