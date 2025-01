Nach seinem Tod: Dieses Vermögen hinterlässt Peter Yarrow

Der Musiker Peter Yarrow, bekannt als Mitglied des legendären Folk-Trios Peter, Paul and Mary, ist am Dienstag, 7. Januar, in New York im Alter von 86 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Tochter Bethany in einem Statement, das von Sky News veröffentlicht wurde. Peter schrieb unter anderem das bekannte Lied "Puff, the Magic Dragon" und war als Musiker und Aktivist gleichermaßen beliebt. "Unsere furchtlose Drachen-Seele ist müde und hat das letzte Kapitel ihres großartigen Lebens erreicht", erklärte Bethany weiter. Der Musiker war bis zu seinem Tod ein prägendes Gesicht der amerikanischen Folkmusikbewegung. Er hinterlässt eine beeindruckende Lebensbilanz, die ihn weit über seine Musik hinaus bekannt machte.

Peter, Noel Paul Stookey und Mary Allin Travers gehörten zu den wichtigsten Stimmen der 60er Jahre. Die Gruppe, die auch für ihren Einsatz in der Bürgerrechtsbewegung und gegen den Vietnamkrieg bewundert wurde, landete zahlreiche Hits. Mit sechs Top-10-Singles und zwei Nummer-1-Alben eroberten sie die Charts und gewannen insgesamt fünf Grammy Awards. Mary, die weibliche Stimme des Trios, starb bereits im Jahr 2009, und nach dem Tod von Peter ist Paul nun das letzte lebende Mitglied. Neben der Musik widmete sich der US-Amerikaner seiner Rolle als Aktivist und setzte sich zeitlebens für gesellschaftlichen Wandel ein. Er sah die Folkmusik als Mittel, um Emotionen anzusprechen und die Menschen zum Nachdenken zu bewegen.

Trotz seines Erfolgs war Peter nicht nur Musiker, sondern auch ein Mensch mit vielseitigen Interessen. Seine Tochter beschrieb ihn als verspielt, weise und leidenschaftlich. Abseits der Bühne lebte er diese Eigenschaften offenbar intensiv aus. Das Vermögen des Folk-Musikers wurde zum Zeitpunkt seines Todes auf fünf Millionen Dollar geschätzt. Er hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis und bleibt vor allem durch sein Engagement in sozialen und politischen Bewegungen unvergessen. Fans auf der ganzen Welt trauern um einen Künstler, dessen Lieder und Ideale weiterhin Generationen inspirieren werden.

Getty Images Peter Yarrow, Noel Paul Stookey und Mary Allin Travers, Mitglieder der Band Peter, Paul and Mary

Getty Images Musiker Peter Yarrow, 2017

