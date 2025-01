Eckart von Hirschhausen verabschiedet sich von seiner Show

Die kommende Ausgabe von "Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?" wird Eckart von Hirschhausens (57) letzte sein. Am 18. Januar moderiert er die finale Ausgabe seiner Samstagabend-Sendung. Wie der WDR in einer Pressemitteilung ankündigt, wird er dabei von prominenten Gästen wie Judith Rakers (49), Uwe Ochsenknecht (69), Sabine Heinrich und Hans Sigl (55) begleitet, um noch einmal vorzuführen, wozu Menschen in der Lage sind. Und sogar Eckart selbst stellt sich einer Herausforderung: Er will seine Höhenangst überwinden und einen Fallschirmsprung wagen.

Dem Ende seiner beliebten Show blickt der Arzt mit gemischten Gefühlen entgegen. In der Pressemitteilung erklärt er: "15 Jahre erfolgreich Unterhaltungsfernsehen für den WDR in der ARD zu machen, war mir eine große Ehre. In der letzten Show zeigen wir noch einmal, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung kann: Menschen feiern, mitlachen und zwischendurch authentische Gespräche mit ungewöhnlichen Wendungen führen." Obendrein bedankt sich der Journalist bei seinem Team und den treuen Zuschauern.

Abseits der Fernsehkameras ist Eckart nicht nur Moderator, sondern auch Mediziner, Kabarettist und Buchautor. Aufgrund seiner Expertise wird er immer wieder ungefragt als Werbegesicht für angebliche Heilmittel benutzt. Dagegen wehrte sich der 57-Jährige zuletzt auf Instagram. "Wo immer euch Werbung mit meinem Gesicht und meiner Stimme begegnet, bitte melden! Ich verkaufe nie irgendwelche Pillen", stellte der Frankfurter klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eckart von Hirschhausen, Kabarettist

Anzeige Anzeige

Instagram / eckart_von_hirschhausen Eckart von Hirschhausen, Mediziner

Anzeige Anzeige

Anzeige