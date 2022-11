Nach 35 Jahren: Eckart von Hirschhausen beendet Karriere

Nach über drei Jahrzehnten hört er auf! Eckart von Hirschhausen (55) gilt als der Erfinder des Medizinischen Kabaretts und tourt mit seinen Programmen regelmäßig durch ganz Deutschland. Damit soll nun Schluss sein. Denn der Moderator hat noch eine weitere Leidenschaft, für die er gerne mehr Zeit hätte: seine Stiftung "Gesunde Erde – Gesunde Menschen". Für dieses Herzensprojekt beendet Eckart im kommenden Jahr seine Bühnenkarriere!

"Ich bin nicht mehr der Gleiche wie vor zehn Jahren und die Welt ist auch nicht mehr die Gleiche wie vor zehn Jahren“, erklärt der 55-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zu dem Schritt gedrängt, seine Karriere auf der Bühne zu beenden, habe Eckart der Zeitmangel und die vielen Termine. "Ich kann im Moment an ganz vielen Sachen, die mich wahnsinnig interessieren und wo ich einen Beitrag leisten könnte, oft nicht teilnehmen, weil ich da verplant bin", teilt der Kabarettist mit. Denn er wolle "den relevantesten Beitrag leisten zur Gesunderhaltung von Mensch und Erde".

Eckart beendet seine Karriere jedoch nicht sofort. Seine aktuellen Termine bis ins neue Jahr hinein, nehme er noch wahr. Sein letzter Auftritt findet demnach am 29. März 2023 in Dreieich statt. "Diese Zeit auf der Bühne, ich liebe das. Es gibt nichts, wo ich freier oder glücklicher bin“, fügt der Entertainer noch hinzu. Er habe zudem "alles erreicht, was man sich wünschen darf".

Anzeige

Getty Images Eckart von Hirschhausen, Kabarettist

Anzeige

Getty Images Eckart von Hirschhausen, Kabarettist

Anzeige

Getty Images Eckart von Hirschhausen, Kabarettist

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de