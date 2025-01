"Severance"-Stars sorgen mit wilder Aktion für Aufsehen

Apple TV wird häufig nachgesagt, dass die preisgekrönten Shows des Streamingdienstes nicht genug beworben werden. Für den Release der zweiten Staffel von "Severance" kann man das nicht behaupten. Ein Video, das Regisseur Ben Stiller (59) auf X postete, zeigt eine ausgefallene Aktion in New York. In der Grand Central Station bauten die Serienmacher das Büro aus der Show originalgetreu nach und ließen die Hauptdarsteller Adam Scott (51), Patricia Arquette (56) und Co. darin arbeiten. Ganze drei Stunden verbrachten die Hollywoodstars in dem Glaskasten und verblüfften die Großstädter.

Zu Gast bei "Late Night with Seth Meyers" berichtete Ben am Donnerstag von der Idee. Ursprünglich sollten ein paar unbekannte Schauspieler die Werbeaktion in der Bahnstation übernehmen, doch Adam habe darauf bestanden, selbst in den Glaskasten gesteckt zu werden. "Adam ist fantastisch und ihm ist diese Show so wichtig. [...] Es hat eine Menge Spaß gemacht", schwärmte der Serienproduzent. Moderator Seth (51) wäre weniger kooperativ gewesen: "Wenn man mich bitten würde, drei Stunden lang im Büro zu sitzen und zu arbeiten, während die Leute in der Grand Central Station zusehen, würde ich sagen: 'Das ist es nicht wert.'"

In "Severance" geht es um eine Gruppe Mitarbeiter der Firma Lumon Industries, deren Bewusstsein durch einen Eingriff verändert wurde. Aus diesem Grund haben sie ein Arbeits-Ich und ein privates Ich, die komplett getrennt sind. Im Laufe der Show kommen Geheimnisse über die Arbeitsbedingungen in dem ominösen Unternehmen ans Licht. Staffel zwei wird laut Apple am 17. Januar veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Scott, Schauspieler

Anzeige Anzeige