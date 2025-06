Hit "Severance": Ben Stiller musste um Adam Scott kämpfen

Die gefeierte Serie "Severance" wäre beinahe ohne Adam Scott (52) in der Hauptrolle entstanden – eine Vorstellung, die Fans der düsteren, satirischen Sci-Fi-Serie heute kaum nachvollziehen können. Tatsächlich musste Regisseur und Co-Produzent Ben Stiller (59), der maßgeblich für die Inszenierung der Apple-TV+-Produktion verantwortlich ist, bei der Besetzung ordentlich Überzeugungsarbeit leisten. Wie Ben im Interview mit The Hollywood Reporter verriet, war Apple zunächst skeptisch, ob der Schauspieler – bekannt vor allem durch Komödien wie "Stiefbrüder" oder "Our Idiot Brother" – für die ernste Rolle des Büroangestellten Mark Scout geeignet sei. Doch Ben, der seit dem gemeinsamen Film "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" fest an Adam glaubte, setzte sich mit Nachdruck durch.

Ben erklärte, die Serie sei atmosphärisch von klassischen Arbeitsplatz-Sitcoms wie "The Office" oder "Parks and Recreation" inspiriert. Inhaltlich gehe "Severance" jedoch deutlich tiefer. Die Herausforderung habe laut dem Hollywood-Schauspieler darin bestanden, jemanden zu finden, der sowohl satirischen Humor als auch intensive Dramatik überzeugend vereinen kann. Für ihn war Adam die ideale Besetzung. Trotz anfänglicher Bedenken seitens Apple erwies sich die Entscheidung als Glücksgriff: Adam erhielt 2022 nicht nur eine Emmy-Nominierung, sondern begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen mit seiner nuancierten Darstellung. Der Schauspieler selbst zeigte Verständnis für die anfängliche Skepsis: "Man hielt mich für einen Komiker, und das hier war eine große Umstellung", sagte er.

Adam selbst zeigte sich tief bewegt von Bens Einsatz. Wie er verriet, war es das erste Mal, dass sich jemand so entschieden für ihn starkgemacht hatte. Die Verbindung der beiden reicht jedoch viele Jahre zurück – ein Umstand, der ihre Zusammenarbeit womöglich noch intensiver macht. Adam, der bereits in zahlreichen Produktionen zu sehen war, musste in seiner Karriere oft um Anerkennung kämpfen. Dass er mit "Severance" eine der wichtigsten Rollen seiner Laufbahn gefunden hat, verdankt er also nicht nur seinem Talent, sondern auch der entschlossenen Unterstützung von Ben. Eine Geschichte, die zeigt, wie viel Mut und Vertrauen im oft gnadenlosen Showgeschäft bewirken können.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ben Stiller und Adam Scott

X / benstiller "Severance"-Star Adam Scott in New York

Getty Images Ben Stiller, Schauspieler